Datele centralizate în urma a aproximativ 9,5 milioane de inspecții tehnice arată amploarea fenomenului: 21,5% dintre vehiculele verificate nu au primit noul autocolant, deoarece inspectorii au descoperit defecțiuni grave sau chiar periculoase. Este al patrulea an consecutiv în care rata problemelor crește, ceea ce confirmă că tot mai multe mașini circulă cu deficiențe tehnice semnificative.

Deși mulți șoferi se așteaptă ca respingerea să fie legată de motor sau de sisteme electronice complexe, realitatea este diferită. Cel mai frecvent motiv pentru care mașinile pică inspecția tehnică este legat de faza scurtă.

Farurile reglate incorect, luminile care pâlpâie sau becurile arse sunt suficiente pentru ca inspectorii să considere vehiculul nesigur pentru trafic. Vizibilitatea redusă este tratată drept un risc major, iar un sistem de iluminare defect poate pune în pericol atât conducătorul auto, cât și ceilalți participanți la trafic.

Paradoxal, multe mașini moderne semnalează automat astfel de defecțiuni prin avertizări afișate pe computerul de bord. Cu toate acestea, numeroși proprietari ajung la verificare fără să fi remediat problema, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

Înlocuirea unui bec implică, de regulă, costuri reduse și poate fi realizată rapid într-un service sau chiar acasă, mai ales în cazul modelelor mai vechi. Cu toate acestea, neglijența sau amânarea intervenției transformă un defect minor într-un motiv sigur de respingere.

Iluminarea nu este singurul punct vulnerabil descoperit la controlul tehnic, iar sistemul de frânare ocupă un loc important în lista defecțiunilor. Discurile uzate, plăcuțele deteriorate sau conductele de frână corodate ori neetanșe sunt probleme frecvent întâlnite la mașinile respinse. În situații extreme, scurgerile de lichid de frână pot conduce la pierderea completă a capacității de frânare, cu consecințe grave în trafic.

Inspectorii atrag atenția că semnele acestor defecțiuni apar, de cele mai multe ori, înainte de inspecție. Zgomotele neobișnuite la frânare, senzația de pedală moale sau tendința mașinii de a devia într-o parte sunt indicii clare ale unor probleme serioase. Ignorarea acestor simptome nu doar că duce la respingerea la verificare, ci crește semnificativ riscul de accident.

Pe lângă frâne, sistemul de suspensie reprezintă o altă cauză importantă de respingere. Arcurile și amortizoarele defecte pot mări distanța de frânare cu până la 20%, afectând stabilitatea vehiculului. Vibrațiile în volan, comportamentul instabil al mașinii sau coborârea accentuată a caroseriei la frânare indică necesitatea unei intervenții tehnice rapide.

Lista defecțiunilor frecvente descoperite la control include și anvelopele uzate, semnalizatoarele nefuncționale sau pierderile de ulei. Deși pot părea probleme minore, acestea influențează direct rezultatul evaluării și determină respingerea multor mașini din prima încercare.

Specialiștii subliniază că o parte importantă dintre aceste deficiențe poate fi identificată printr-o verificare rapidă realizată înainte de programarea oficială. Controlul parbrizului pentru fisuri, testarea claxonului sau verificarea adâncimii profilului anvelopelor sunt operațiuni simple, care durează doar câteva minute.

Pentru mașinile mai vechi, o vizită preventivă la service înainte de inspecția tehnică poate reduce semnificativ riscul apariției unor surprize neplăcute. În anumite perioade ale anului, organizațiile de testare și atelierele auto oferă inclusiv verificări gratuite pentru faruri, tocmai pentru a preveni situațiile în care mașinile sunt respinse din cauza unor probleme elementare ce țin de vizibilitate.