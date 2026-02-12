Dacă mergi cu mașina pe drumurile publice, trebuie să ai Inspecția Tehnică Periodică (ITP) valabilă. Dacă nu, riști să primești o amendă. Taxa pentru verificarea mașinii este mică, dar amenda pentru lipsa ITP poate fi foarte mare, uneori până la 8.100 lei.

Când trebuie făcut ITP depinde de vârsta și tipul mașinii. Mașinile noi se verifică la trei ani după ce le cumperi, cele mai vechi la doi ani, iar taxiurile și mașinile de închiriat la șase luni. Controlul regulat te ajută să eviți probleme mari și sancțiuni.

În prezent, valoarea unui punct de amendă se calculează ca 5% din salariul minim de 4.050 lei. Dacă mașina are doar defecte mici, poți evita amenzile. Dacă nu, trebuie să repari problemele în maxim 30 de zile. Amenzile se plătesc imediat.

amendă minimă (9 puncte): 1.822,5 lei;

amendă maximă (20 puncte): 4.050 lei;

total maxim cumulat (două sancțiuni): 8.100 lei.

Din 1 iulie 2026, valoarea punctului de amendă se va modifica și va ajunge la 216,25 lei. Dacă salariul minim va crește la 4.325 lei, amenzile vor fi mai mari:

amendă minimă (9 puncte): 1.946,25 lei;

amendă maximă (20 puncte): 4.325 lei;

total maxim cumulat (două sancțiuni): 8.650 lei.

Revizia tehnică periodică nu trebuie confundată cu Inspecția Tehnică Periodică (ITP), care este obligatorie prin lege. Aceste două lucruri au scopuri diferite și se fac la intervale diferite.

Revizia tehnică periodică, sau service-ul, include schimbarea uleiului și a filtrelor cel puțin o dată pe an, indiferent de kilometri. Pentru motoarele diesel, revizia se face de obicei la 15.000 km, iar pentru unele motoare pe benzină la 20.000 km, însă, în general, este recomandat să se facă mai des pentru a proteja motorul. Pe lângă acestea, anumite piese mai mari, cum sunt curelele, rolele sau alte componente, se schimbă la intervale mai mari, de exemplu la 90.000 km sau la patru ani.

ITP-ul, pe de altă parte, este controlul obligatoriu prin lege. Pentru mașinile noi, prima inspecție se face la trei ani de la înmatriculare. Mașinile cu vechime între trei și 12 ani trebuie verificate o dată la doi ani, iar cele mai vechi de 12 ani trebuie supuse ITP-ului anual. În cazul taxiurilor, vehiculelor de ride-sharing sau de închiriere, ITP-ul se face la fiecare șase luni.

Recomandarea generală este să faci revizia tehnică anual, schimbând uleiul și filtrele, pentru a menține mașina în stare bună și a evita reparații scumpe. Este important să urmezi mereu indicațiile din cartea tehnică a mașinii pentru a proteja motorul și celelalte componente.