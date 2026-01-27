Premierul Ilie Bolojan a reacționat public marți, transmițând un mesaj de condoleanțe în numele Guvernului României familiilor celor șapte tineri din Grecia care au murit în urma accidentului rutier produs în județul Timiș.

„În numele Guvernului României, transmit condoleanţe familiilor celor şapte tineri din Grecia care şi-au pierdut viaţa în tragicul accident rutier produs astăzi în judeţul Timiş. Le doresc însănătoşire grabnică celor răniţi. Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie”, a scris șeful Executivului, pe Facebook.

În urma tragediei, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis o scrisoare oficială de condoleanțe omologului său din Grecia, Michalis Chrysochoidis, ministrul Protecției Cetățeanului din Republica Elenă.

În mesajul său, ministrul Predoiu a exprimat profunda tristețe față de pierderea celor șapte suporteri și a transmis condoleanțe familiilor îndoliate, precum și solidaritatea autorităților române față de cei afectați de accident.

De asemenea, ministrul Afacerilor Interne a arătat că sportul are rolul de a apropia oameni și comunități, fiind construit pe valori precum pasiunea, respectul și prietenia, iar tragedii de acest tip sunt resimțite dincolo de granițele naționale.

În scrisoarea adresată autorităților elene, Cătălin Predoiu a evidențiat relațiile strânse dintre România și Grecia, relații consolidate de-a lungul timpului prin cooperare instituțională, legături culturale și sportive.

Totodată, ministrul a amintit și faptul că echipa PAOK Salonic are ca antrenor principal un cetățean român, un element care întărește legătura simbolică dintre cele două țări și comunitățile lor sportive.

În final, ministrul Afacerilor Interne a transmis, în numele MAI, întreaga sa considerație omologului elen și a reiterat mesajul de condoleanțe și solidaritate față de familiile victimelor și comunitatea sportivă din Grecia.

Detalii despre accidentul produs pe DN6, în județul Timiș

Accidentul rutier grav a avut loc marți, pe DN6, în localitatea Lugojel, județul Timiș. Microbuzul implicat în accident transporta cetățeni greci, suporteri ai echipei PAOK Salonic, care se deplasau către Lyon, unde urma să se dispute un meci al echipei lor favorite.

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Timiș, microbuzul se deplasa din direcția municipiului Caransebeș spre Lugoj. La un moment dat, conducătorul auto ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autotren.

Impactul a fost extrem de violent, iar șapte persoane aflate în microbuz și-au pierdut viața pe loc. Alte trei persoane au fost rănite și au fost transportate la unități medicale pentru îngrijiri de specialitate.

Traficul în zonă a fost grav afectat timp de mai multe ore, iar autoritățile au declanșat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.