Pe data de 24 Ianuarie, România a marcat 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, un moment definitoriu în istoria națională. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, a transmis un mesaj prin care subliniază importanța inteligenței politice și a discernământului cetățenesc în perioadele de cotitură istorică.

Cătălin Predoiu a reamintit că Unirea din 1859 nu a fost doar un simbol, ci rezultatul unei voințe publice puternice, apărate în fața presiunilor interne și externe. El a evidențiat dificultățile vremii, inclusiv campaniile de dezinformare și manipulările electorale din perioada 1857–1859, menite să descurajeze susținerea proiectului de unire. În ciuda acestor obstacole, românii au ales să se informeze și să susțină realizarea concretă a idealului național, transformând aspirația într-o decizie politică reală.

”Astăzi, 24 ianuarie, sărbătorim Unirea Principatelor Române — o realizare a oamenilor și a liderilor vremii, făcută prin curaj, organizare și inteligență politică. Unirea nu a fost un gest simbolic, ci un proiect național construit pas cu pas: o voință publică exprimată, apărată și transformată în decizie politică. În anii 1857–1859, drumul către Unire a însemnat și o bătălie pentru adevăr. Au existat presiuni, încercări de a reflecta deformat voința publică, zvonuri și campanii menite să sperie și să dezbine. Nu întâmplător, în 1857, alegerile pentru Divanul ad-hoc din Moldova au ajuns să fie anulate și repetate, din cauza falsificării listelor electorale și a manipulărilor repetate. Se răspândeau teme precum: „Unirea aduce haos”, „nu e legală și se va anula”, „nu va fi recunoscută”, „o parte îi va domina pe ceilalți”, „e un plan al străinilor, nu al românilor”. Canalele erau cele ale vremii: foi volante, broșuri, ziare partizane, scrisori și „informații pe surse” transmise din om în om. În ciuda acestor, românii au ales discernământul, iar liderii unioniști au ales construcția: să explice, să mobilizeze, să negocieze și să transforme o aspirație într-un fapt împlinit. După Unire au urmat realizări concrete care au schimbat România: instituții comune, unificarea treptată a administrației și a legislației, consolidarea capacității statului de a-și apăra interesul public și accelerarea modernizării. Unirea a creat cadrul pentru reforme, stabilitate și dezvoltare, iar România a câștigat forța de a-și urma obiectivele mari și de a-și consolida locul în Europa”, a precizat acesta.

Ministrul a făcut o paralelă cu provocările contemporane, subliniind efectele rapide și ample ale informațiilor online. El a îndemnat la responsabilitate civică: înainte de a distribui conținut care stârnește teamă sau ură, cetățenii trebuie să verifice sursele și să pună informațiile sub filtrul rațiunii. Cătălin Predoiu a accentuat că, într-o democrație, dreptul la critică trebuie exercitat cu atenție, pentru a nu cădea pradă manipulării care poate slăbi comunitatea.

În final, ministrul a adus un omagiu curajului și viziunii liderilor de atunci, dar și responsabilității cetățenilor, care au făcut posibilă consolidarea statului român, modernizarea instituțiilor și integrarea țării în contextul european.