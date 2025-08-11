Piața globală a criptomonedelor traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade din istorie, atingând o valoare totală estimată la peste 4 trilioane de dolari. Evoluția este alimentată de o combinație de factori politici și economici, dar și de o revenire masivă a capitalului în activele digitale de top.

Un impuls semnificativ a venit dinspre Washington, unde administrația președintelui Donald Trump a aprobat includerea criptomonedelor în planurile private de pensii 401(k). Decizia, considerată de investitori drept un pas decisiv spre integrarea criptoactivelor în sistemul financiar american, a coincis cu revenirea fluxurilor pozitive în fondurile ETF axate pe bitcoin și ethereum, după o perioadă scurtă de corecții.

Pe plan macroeconomic, datele mai slabe decât anticipa piețele din economia SUA au consolidat scenariul unei reduceri a dobânzii de referință de către Rezerva Federală în luna septembrie. O eventuală scădere cu 25 de puncte de bază – sau chiar mai mult, dacă presiunea inflaționistă se temperează – ar putea impulsiona suplimentar apetitul pentru active riscante, inclusiv criptomonede.

În acest context, anumite proiecte din ecosistemul Ethereum au atras atenția prin performanțe impresionante. Lido (LDO), platformă ce simplifică procesul de staking pentru utilizatorii de ethereum, a marcat o creștere de 60% în ultima săptămână. Alte tokenuri notabile, precum AERO, PENDLE și LINK, au înregistrat avansuri de 52%, 33% și 32%, reflectând încrederea tot mai mare a investitorilor în potențialul rețelei Ethereum.

Analiștii avertizează că direcția pieței în următoarele luni va depinde în mare măsură de evoluția datelor privind inflația și de deciziile Fed.

Dacă tendința actuală se menține, nu este exclus ca piața cripto să își depășească propriile recorduri istorice înainte de sfârșitul anului.