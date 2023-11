Rona Hartner s-a stins la vârsta de 50 de ani. Starea sa de sănătate precară a fost anunțată cu o zi înaintea decesului, de către sora sa, Rinda. Ea mărturisea: „Ne scuzați dacă nu răspundem la mesaje, în aceste clipe dificile, vrem să fim cu ea și cu fetița ei. Dumnezeu să-i aline suferința și să o primească la el”.

În urmă cu ceva timp, Rona Hartner a povestit, în cadrul unui interviu, despre un moment dificil din viața sa. Actrița spunea că a încercat să se sinucidă de 3 ori la vârsta de 18 ani. Deși artista a afișat întotdeauna un zâmbet larg în aparițiile publice, în spatele acestui chip vesel s-a ascuns adesea o poveste de suferință intensă.

Problemele de sănătate au plasat-o în trecut în fața unor dificultăți psihologice, aducând-o chiar în pragul depresiei. Ele au determinat-o să recurgă la gesturi nechibzuite, cum ar fi tentativa de a-și lua viața.

În 2019, Rona Hartner a primit diagnosticul de cancer la colon și ficat. Acest lucru a însemnat mai multe intervenții chirurgicale, atât în România cât și în străinătate. Cu toate astea, ea a depășit această perioadă dificilă, găsindu-și dragostea.

Cu toate că a trecut printr-un chin imens, a reușit să învingă boala în doar 12 luni, contrar prognozelor medicilor, care inițial estimați un timp de vindecare de 7 ani.

„Eu am avut trei tentative de sinucidere la 18 ani. Am plecat noaptea pe mare, la 2 Mai. O persoană m-a salvat, am numit-o îngerul meu păzitor. Această persoană a apărut de trei ori în viaţa mea. Mereu vine în situaţiile critice. Nu ştiu cine e sau cum o cheamă. Atunci am înţeles că nu era momentul ca eu să pier”, a declarat Rona Hartner la un post de televiziune.

„Am mâncat lâmâi cu miere. Am luat lămâi din pom de la mine, adică bio, le-am pus în miere la macerat şi, în fiecare dimineaţă, beam pe stomacul gol chestia asta. Am mai luat spirulină şi mi-am refăcut fierul.

Am luat vitamina C şi mi-am refăcut tonusul. Am înotat în fiecare zi. Am decis să uit fiecare etapă a chimioterapiei, a cancerului, a bolii, ca să nu intru în sistemul de victimizare”, povestea Rona Hartner.