Nici vedetele nu sunt imune la vremurile în care trăim. Printre vedetele care a vorbit despre cum resimt scumpirea energiei electrice s-a numărat și Mihai Trăistariu.

A decis să dea drumul la centrală mai devreme

Cântărețul a mărturisit pentru Antena Stars că în ciuda scumpirii înspăimântătoare a energiei electrice, a decis să dea drumul la centrală mai devreme decât ar fi trebuit, vremea fiind foarte rece.

„De doi ani locuiesc la malul mării și acolo e puțin mai frig decât în Constanța, cu vreo 2 grade mai jos decât în oraș, pentru că marea ține un pic mai rece. Și m-am trezit ieri cu 21 de grade în casă și mi s-a părut frig. Îmi înghețaseră picioarele, îmi înghețase nasul, am închis geamurile, ușile și mi-am dat seama că trebuie să deschid căldura, că nu se mai poate.

Iată că suntem în septembrie, și ca niciodată, am deschis căldura mai devreme, deși știu că vine criza, știu că va fi greu și o să fie prețuri mari, mă sperie lucrul acesta, dar ar trebui să dau drumul pentru că eu trăiesc în confort și nu suport să îngheț de frig în casa mea.”, a povestit acesta.

A făcut credit bancar ca să plătească facturile

Mihai Trăistariu a mai spus și că din cauza cheltuielilor foarte mari, a fost nevoit să își facă un credit bancar. Pe de altă parte, a mai spus că a avut și multe concerte, deci a avut și venituri destul de mari.

„Am în schimb o teamă, că eu mai am apartamentele de la malul mării, și au venit un pic cam mari facturile, 280 de lei curentul -300, pentru fiecare în parte, am 6 apartamente. La apartamentul personal nu m-aș îngrijora, pot să dau și 400-500 de lei, important să fie cald în casă, nu vreau să trăiesc chinuit.

Contabila mă tot anunța că din pandemie încoace, eu mi-am făcut și împrumut la bancă Și mi-a zis că am o pierdere în valoare de 5 miliarde, 500.000 de lei, deci firma mea încă e pe minus, am împrumutat din bancă 3 miliarde și încă sunt pe minus, așa că trebuie să aduc acum venituri ca să ajung înapoi pe plus, pentru că mi-a fost foarte greu, n-am avut evenimente, în afară de aceste cazări, n-am avut nimic.

Din vara aceasta am mers bine și cu concertele, au început să sune telefoanele, am avut și în Italia, Malta, Galați, Bârlad, aproape fiecare weekend îmi aduce câte un concert și încet încet trebuie să pun bani acolo, să-mi acoperi datoriile mai întâi.”, a declarat cântărețul.