Mihai Trăistariu vrea să își cloneze mama. Artistul a suferit foarte mult după pierderea celei care i-a dat viață

Mihai Trăistariu a oferit un interviu pentru click.ro în cadrul căruia a povestit că a suferit foarte mult atunci când mama sa s-a stins din viață în 2006. Artistul a mai spus că seamănă leit cu cea care i-a dat viață și că există momente când mai vorbește cu ea prin casă, cu toate că ea nu mai există.

„Pe 3 octombrie era ziua mamei mele, Natalia. Semăn leit cu ea: același zâmbet, aceeași privire blândă, gura mică, ochii verzi, vocea tot de la ea o moștenesc, apoi sufletul ei cald și bun… Mai vorbesc uneori cu ea. Prin casă. De nebun! Înainte de a muri, în 2006, am avut o discuție serioasă cu ea despre viața de apoi. Știa că sunt pasionat de lucrurile paranormale și că-mi făcusem chiar o obsesie din asta. I-am spus chiar așa : «Mamă, după ce nu vei mai fi… dacă vezi că există ceva pe lumea cealaltă… dă-mi semne, te rog. Nu mă lăsa așa, nelămurit». Și ea mi-a zis : «Da, mamă. O să-ți dau tot felul de semne, ca să-ți dai seama că sunt eu, undeva, acolo»”, spune Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu voia neapărat să stabilească un contact cu mama sa

Artistul a mai povestit că după ce mama sa a murit a început să o caute prin casă și a început să citească diferite subiecte pentru a putea găsi o modalitate de a stabili un contact cu aceasta.

„Peste două săptămâni a murit. Așa că, am început s-o caut prin casă disperat. Vorbeam din nou cu ea. Citeam obsesiv despre Rai, Iad, viața de dincolo, despre Reîncarnare. Nu credeam o iotă! Dar citeam! Mă agățam de orice… numai să restabilesc un contact cu ea. Îi lăsam semne prin cărți și, după câteva zile, deschideam cartea la pagina respectivă, crezând că primesc vreun semn de la ea. Nimic. Când auzeam zgomote prin casă alergam într-un suflet crezând că sunt semne de la ea!”, a mai spus acesta.

Artistul o visează de multe ori pe mama sa

Mihai Trăistariu a mai spus că o visează destul de des pe mama sa și că el notează absolut tot ce spune, apoi se gândește ce ar fi vrut ca aceasta să îi transmită prin cele spuse.

„O visez de 10 ori pe an, de 16 ani de când a murit! Mi se pare straniu. Cred că am visat-o de vreo 70-80 de ori. E mult! Acum vreo șapte-opt ani am visat că mi-a zis că, dacă vreau să câștig Eurovison, trebuie să mă îmbrac în alb! Zice lumea că e un semn bun, că ar trebui să dau de pomană. Doar o visez mereu. O visez atât de des că mă sperie lucrul ăsta. O visez normal, prin casă, trebăluind, gătind, vorbindu-mi. E mereu veselă. Niciodată tristă. Îmi dă sfaturi, îmi povestește vrute și nevrute În nebunia mea, notez. Notez imediat tot ce-mi zice. Și, când mă trezesc mă gândesc câte-o oră, ce semn e ăsta?! Ce-o fi vrut să-mi transmită?”, mai spune acesta.

Mihai Trăistariu dorește să își cloneze mama

El a mai declarat pentru sursa anterior citată că moartea mamei sale l-a marcat și că atunci când aceasta se afla pe patul de moarte, el i-a tăiat o șuviță de păr pentru a o clona atunci când se va putea.

„Am fost obsedat de ea, m-a marcat moartea ei! N-am primit semne de la ea, decât visele astea. Dau mereu de pomană hainele pe care nu le mai port, dar nu de sufletul mamei. I-am tăiat, pe patul de spital, înainte de a muri un fir de păr. I-am zis că o clonez când se va putea! Deocamdată nu e legală clonarea! Mai vorbesc cu ea atunci când merg la cimitir, o dată pe an, atunci când am concert la Piatra Neamț. Vorbesc și prin casă, poate-poate aude! Eu cred că aude, dacă există acolo undeva mă ajută, doar nu m-a abandonat așa!”, mai spune Mihai Trăistariu.