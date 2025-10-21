Activitatea administratorilor este reglementată de Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari. Aceasta prevede că administratorul trebuie să țină evidența contabilă a asociației, să încaseze și să plătească sumele aferente cheltuielilor comune și să afișeze lunar lista cu veniturile și cheltuielile blocului.

Toți banii colectați de la locatari trebuie să treacă prin contul bancar unic al asociației, nu prin conturi personale. Datele contului trebuie afișate la avizier. Administratorul este, de asemenea, obligat să păstreze documentele justificative, fie ele facturi, chitanțe sau contracte și să le prezinte proprietarilor la cerere.

Legea dă dreptul fiecărui proprietar să ceară copii după documentele asociației și să verifice modul în care au fost cheltuiți banii. Solicitarea trebuie făcută în scris, iar administratorul este obligat să răspundă.

Primul pas este o solicitare scrisă prin care ceri acces la documente sau explicații privind cheltuielile afișate sau lipsa acestora. Este important să păstrezi dovada cererii trimise fie prin e-mail, poștă recomandată sau registrul asociației.

Dacă administratorul nu răspunde, poți cere convocarea adunării generale a proprietarilor, unde se poate decide ca administratorul să prezinte raportul financiar și documentele justificative. Adunarea are dreptul să-i retragă mandatul sau să solicite un audit contabil.

De asemenea, te poți adresa comitetului executiv sau cenzorului asociației, care au obligația să verifice activitatea financiară și legalitatea deciziilor administratorului.

În cazul în care refuzul persistă sau există suspiciuni de gestionare necorespunzătoare a fondurilor, proprietarii pot sesiza serviciul specializat din cadrul primăriei (departamentul pentru asociații de proprietari) sau pot depune o plângere la poliție ori la parchet, dacă se suspectează fapte penale, cum ar fi delapidarea.

Potrivit articolului 102 din Legea 196/2018, refuzul de a prezenta documentele sau de a afișa lista de cheltuieli poate fi sancționat cu amenzi. În plus, administratorul poate fi revocat din funcție prin hotărârea adunării generale, fără alte formalități.

Dacă se constată lipsuri în gestiune sau folosirea neautorizată a fondurilor, faptele pot fi încadrate penal, iar administratorul poate răspunde pentru delapidare sau abuz de încredere.

Fiecare locatar are dreptul să consulte:

lista lunară de întreținere, cu defalcarea cheltuielilor;

registrele de casă și de bancă;

facturile și chitanțele aferente plăților efectuate;

contractele cu furnizorii (apă, energie, salubritate etc.);

hotărârile adunării generale și procesele-verbale.

Aceste documente trebuie puse la dispoziție la cererea oricărui proprietar, în termen rezonabil. Administratorul nu poate invoca confidențialitatea sau alte motive pentru a refuza accesul la datele financiare ale asociației.

Dacă problemele persistă, poți face o sesizare la serviciul de îndrumare și control al asociațiilor de proprietari din cadrul primăriei de sector (sau primăriei orașului, în localitățile mici). Acest departament are competența de a verifica activitatea administratorului și de a aplica sancțiuni.

Sesizarea poate fi trimisă în scris, prin e-mail sau depusă la registratura instituției. Este important să anexezi dovezi: cereri la care nu s-a răspuns, liste lipsă, documente neafișate sau hotărâri ale adunării generale ignorate.