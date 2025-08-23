Decizie în justiție în privința profesorului de religie din Teleorman care ar fi bătut și violat o elevă de 14 ani. Oamenii au fost uluiți să afle că, pe lângă această funcție pe care o deținea, bărbatul a mai candidat și la Primărie de două ori.

A făcut-o în anul 2020 din partea PSD și patru ani mai târziu, în 2024, din partea PNL.

După cum spuneam, judecătorii au luat o decizie în cazul acestuia. Profesorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma deciziei Judecătoriei Sector 6 București. Fapta vizată este „infracţiunea de viol săvârșit asupra unui minor în formă continuată”, potrivit soluției emise de magistrați.

În baza art. 226 alin. (1) Cod de procedură penală, admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în dosarul de urmărire penală nr. 4456/165/P/2025. În baza art. 226 alin. (2) raportat la art. 223 alin. (2) Cod de procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului CHIURTU MARIUS-LUCIAN, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20.08.2025 până la data de 18.09.2025, inclusiv, numai cu privire la infracţiunea de viol săvârșit asupra unui minor în formă continuată, faptă prev. și ped. de art. 2181, alin.1 și 4 lit.b) Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. Dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă nr. 62/20.08.2025, conform art. 230 alin. 1 Cod de procedură penală. În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 20.08.2025, ora 18:25.

În urmă cu câteva zile, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a transmis că, în perioada ianuarie–mai 2025, Marius Lucian Chiurtu, în vârsta de 45 de ani, a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în Bucureşti şi pe raza judeţului Teleorman, perioadă în care ar fi exercitat asupra acesteia acte de violenţă fizică, în două rânduri.

„Inculpatul a comis infracţiunea de viol în condiţiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimţământ valabil, dar şi profitând de poziţia sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie”, au precizat reprezentanții Parchetului.

De asemenea, pe 16 mai 2025, Judecătoria Turnu Măgurele a admis o cerere a soției și unuia dintre copiii lui Chiurtu.

Magistrații au decis atunci că bărbatul nu are voie să nu se apropie, timp de 2 luni, la o distanță mai mica de 50 de metri de cele două, precum și de locul de muncă al femeii, profesoară la trei școli din județul Teleorman. Decizia a rămas definitivă.

Apoi, în iulie 2025, Chiurtu a fost implicat și într-un scandal cu polițiștii de la Rutieră, refuzând să sufle în fiolă în timpul unui control. El a fost trimis în judecată pentru „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive”.

Tot Judecătoria Turnu Măgurele se ocupă și de acest dosar.