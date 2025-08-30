Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii, reprezentativă pentru sectorul administrației publice și afiliată la Confederația Sindicală Națională Meridian, a anunțat printr-un comunicat al liderului sindical Marius Sepi că va demara un protest pe termen nelimitat începând de luni, 1 septembrie 2025, ora 9:00, ca reacție la ceea ce consideră măsuri abuzive de reformă pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan intenționează să le adopte în Parlament.

„Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual Forţa Legii, reprezentativă pe sectorul Administraţie publică, afiliată la Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, anunţă declanşarea unui protest pe durată nelimitată începând de luni, 1 septembrie 2025, ora 9.00, ca reacţie la măsurile abuzive de reformă pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan doreşte să le angajeze în Parlament”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă de liderul sindical Marius Sepi.

Potrivit liderului sindical, protestul este determinat de faptul că „pachetul de măsuri promovat de Guvern reprezintă cea mai dură lovitură aplicată administrației publice locale în ultimii 35 de ani”.

Nemulțumirile sindicaliștilor vizează următoarele decizii guvernamentale:

2.- Introducerea obligativităţii muncii cu jumătate de normă pentru funcţionarii publici, măsură arbitrară care va genera insecuritate profesională şi plecarea personalului calificat.

3.- Eliberarea din funcţie şi trecerea în Corpul de rezervă a celor care refuză transformarea raportului de muncă, ceea ce reprezintă un abuz fără precedent.

4.- Afectarea Poliţiei Locale şi a serviciilor de pază, prin reducerea numărului de posturi şi interzicerea organizării unor structuri în localităţile sub 4.500 de locuitori, cu riscul grav de a lăsa comunităţi întregi fără protecţie şi siguranţă.

5.- Inechitate flagrantă: în timp ce personalul din Administraţie este redus şi împins spre precaritate, Guvernul menţine şi chiar întăreşte numărul de consilieri personali pentru primari, viceprimari, prefecţi şi preşedinţi de consilii judeţene – adevărate sinecuri politice pe bani publici.

6.- Centralizarea salarială abuzivă: pentru primăriile care nu îşi pot acoperi cheltuielile salariale din venituri proprii, salariile personalului nu vor mai fi stabilite de consiliile locale, ci prin grile impuse de Guvern, ceea ce anulează principiul autonomiei locale.

7.- Sancţiuni disproporţionate: primarii şi şefii compartimentelor financiare sunt puşi sub presiunea unor controale ANAF şi a unor sancţiuni financiare directe din partea Curţilor de Conturi, riscând blocarea bugetelor locale şi destabilizarea comunităţilor”.

Marius Sepi subliniază că sindicaliștii nu se opun reformei, ci, dimpotrivă, au cerut de ani de zile implementarea unor măsuri reale de modernizare.

„Guvernul refuză să atingă salariile mari şi funcţiile neesenţiale, precum cele ale Viceprimarilor sau Administratorilor publici şi să reducă numărul acestora, preferând să lovească brutal în angajaţii de rând şi în stabilitatea Administraţiei locale. Am propus măsuri alternative de eficienţă, precum desfiinţarea funcţiilor de Viceprimar şi Administrator public, limitarea indemnizaţiilor consilierilor locali şi condiţionarea angajării administratorilor publici”, menţionează comunicatul citat.

Începând de luni, membrii sindicatelor afiliate Uniunii Forța Legii din toate primăriile și instituțiile administrației publice locale vor iniția un protest prin prezența la serviciu fără contact cu publicul, care va continua până la retragerea sau modificarea măsurilor contestate.

USFPPC Forța Legii face un apel la solidaritate către toate organizațiile sindicale din administrația publică și către cetățeni, subliniind că „reforma nu poate fi realizată pe seama celor mai vulnerabili angajați și a comunităților locale”.