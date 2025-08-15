Vineri, de Adormirea Maicii Domnului, România a înregistrat o situație fără precedent: micii producători de energie prosumatorii au devenit principala sursă de electricitate a țării. Datele analizate din sistemul Transelectrica arată că, la prânz, energia provenită din panourile fotovoltaice montate pe case a depășit orice altă formă de producție.

Sărbătoarea legală a redus semnificativ consumul la nivel național, în timp ce condițiile meteo au favorizat producția solară. Estimările bazate pe puterea instalată și prognoza meteo indică faptul că, în jurul orei 12:00, prosumatorii au generat peste 1.550 MW. Transelectrica nu monitorizează în timp real producția acestora, însă calculele îi plasează pe primul loc în clasamentul surselor de energie.

În același interval, datele în timp real pentru centralele dispecerizabile arătau:

1.330 MW din marile parcuri fotovoltaice,

1.325 MW de la centrala nucleară de la Cernavodă,

1.090 MW din gaze naturale,

795 MW din cărbune,

660 MW hidro,

164 MW eolian,

33 MW biomasă.

La ora respectivă, consumul total era de 4.118 MW (fără autoconsumul prosumatorilor), iar producția centralelor ajungea la 5.404 MW, ceea ce a permis un export net de 1.284 MW, scrie hotnews.ro.

Potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), la finele lunii iunie 2025 România avea 237.252 prosumatori cu o capacitate instalată totală de 2.821 MW – dublu față de centrala nucleară de la Cernavodă, care dispune de 1.400 MW.

Topul județelor cu cei mai mulți producători casnici este condus de:

Ilfov – peste 15.000 prosumatori,

Bihor – 9.881 prosumatori,

Dolj – 9.388 prosumatori.

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) solicită ANRE să dezvăluie tarifele reale la care furnizorii cumpără energia produsă de prosumatori, acuzând practici abuzive și prețuri dezechilibrate.

După liberalizarea pieței, diferențele au explodat: unii furnizori plătesc sub 0,10 lei/kWh și revând aproape la 0,90 lei/kWh. În plus, APCE denunță „capcane contractuale” – contracte semnate fără informarea prealabilă a prosumatorilor privind prețul de achiziție.

Organizația invocă obligațiile legale din legislația europeană și națională și acuză ANRE de inacțiune. APCE cere publicarea imediată a prețurilor pe fiecare furnizor, pentru ca cei peste 230.000 de prosumatori să poată negocia corect. Mai mult aici.