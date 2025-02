Veniturile ING Bank România au ajuns la valoarea de 3,8 miliarde de lei în 2024, în creștere cu 13% față de nivelul din 2023, iar valoarea activelor totale ale băncii a crescut la 78 de miliarde de lei, cu 9% peste nivelul din anul anterior.

Creșterea numărului de clienți și a portofoliului de credite acordate, precum și creșterea volumului de depozite atrase s-au numărat printre factorii care au contribuit la consolidarea rezultatelor financiare ale ING Bank România în 2024.

„Echipa ING a a obținut rezultate comerciale și financiare foarte bune în 2024, anul în care am împlinit 30 de ani de activitate pe piața locală. Am înregistrat o creștere remarcabilă a numărului de clienți și a activelor băncii, în timp ce profitabilitatea a rămas relativ constantă, în contexul introducerii noii taxe pe cifra de afaceri. În același timp, costul riscului s-a menținut la un nivel redus, în linie cu politica noastră prudentă de risc și de provizionare. De asemenea, am continuat ritmul accelerat al investițiilor în noi servicii și funcționalități, dar și în reziliența și securitatea sistemelor noastre, precum și în proiecte cu impact social. Echipa ING rămâne dedicată celor 1,9 milioane de clienți și își urmează vocația de bancă inovatoare și responsabilă”, a declarat Mihaela Bîtu, CEO, ING Bank România.