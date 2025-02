Luca Achimi, un tânăr baschetbalist de 16 ani, s-a întors în România din Statele Unite, având în suflet dragostea pentru țara natală. Născut în America, din părinți români, Luca a fost învățat încă de mic să aprecieze sportul, datorită tatălui său, fost sportiv de performanță.

Din iunie 2024, familia Achimi s-a relocat în apropiere de București, iar Luca a primit o oportunitate unică din partea lui Paul Helcioiu, managerul echipelor de baschet ale Rapidului, de a se alătura echipei CS Rapid București, din Liga Națională. Visul său este să ajungă un mare baschetbalist român și să influențeze tineretul să aprecieze sportul la fel cum o face el.

În prezent, Luca se pregătește pentru provocările din baschetul românesc, dar și pentru provocările școlii, având în vedere că va începe și școala în România. El speră să obțină rezultate bune atât în sport, cât și în învățătură.Pentru tinerii care își doresc să urmeze o carieră în sport, Luca le transmite un mesaj: „Nu contează părerea altora, contează să știi că tu poți și să ai încredere în tine”.

Luca: Simt că sezonul meu de debut a avut multe surprize. Am început sezonul alături de coechipierii mei, gândindu-ne că vom fi una dintre echipele aflate în partea de jos a clasamentului. Din acest motiv, mi s-a spus că voi face parte din rotație și voi primi minute regulat. Pe măsură ce sezonul a progresat, am ajuns să fim una dintre echipele de top din ligă și minutele mele au fost foarte puține. Aș spune că acest lucru a fost o binecuvântare deghizată, pentru că mi-a dat timp să învăț de la diferiți oameni din echipa mea”

Luca: Cea mai mare lecție pe care am învățat-o în sezonul de debut a fost câtă răbdare am nevoie și că, uneori, lucrurile grozave necesită ceva timp pentru a se întâmpla.

Luca: Am învățat de la toți cei care joacă mai mult decât mine, dar aș spune că am învățat cel mai mult de la cei doi colegi americani, Roman Penn și Christyon Eugene.

În interviul său, Luca a vorbit despre experiența de a juca la nivel profesionist la doar 16 ani, despre lecțiile învățate de la colegii săi și despre cum sezonul său de debut a fost plin de surprize. „Am învățat mult despre răbdare și despre cum mari realizări necesită timp”, concluzionează Luca, care este gata să își continue drumul în baschetul românesc.

