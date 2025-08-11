Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, împreună cu președintele ANRE, George Niculescu, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, primarul Vergil Chițac și viceprimarul Costin Răsăuțeanu au verificat stadiul lucrărilor la noua unitate de cogenerare din municipiu.

Proiectul, cu o valoare de peste 740 de milioane de lei, finanțat din fonduri PNRR și de la bugetul de stat, va produce 52 MW energie electrică și 45 MW energie termică, fiind pregătit pentru utilizarea hidrogenului verde ca alternativă la gazul natural. Finalizarea este programată pentru vara anului viitor.

În cadrul vizitei, oficialii au discutat cu managementul Oil Terminal, cel mai mare terminal petrolier din sud-estul Europei, despre două proiecte aflate în implementare: un terminal de bitum cu o capacitate de 6.000 de tone și un rulaj estimat la aproximativ 100.000 de tone anual, precum și un rezervor de 10.000 mc ce urmează să fie finalizat în această toamnă.

„Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre. Împreună cu președintele ANRE, George Niculescu, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, primarul Constanței Vergil Chițac și cu viceprimarul Costin Răsăuțeanu, am verificat astăzi stadiul lucrărilor la unitatea de cogenerare de la Constanța, o investiție de peste 740 de milioane lei din fonduri PNRR și de la bugetul de stat care va genera 52 MW energie electrică și 45 MW termici, pregătită si pentru folosirea hidrogenului verde ca înlocuitor al gazului natural. Lucrările avansează și vor fi gata în vara anului viitor”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Delegația a revenit și la Petromidia, unde centrala de cogenerare a rafinăriei este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de eficiență energetică din regiunea Dobrogea din ultimii ani. Aceste investiții contribuie la consolidarea poziției Constanței ca lider energetic regional și punct central al dezvoltării energetice în zona Mării Negre.

„Am avut discuții aplicate cu managementul companiei Oil Terminal, cel mai mare terminal petrolier din sud-estul Europei, care implementează 2 proiecte majore: un terminal de bitum de capacitate 6.000, cu un rulaj de cca 100.000 tone anual, precum și un rezervor de 10.000 de mc care va fi gata în această toamnă. Am revenit și la Petromidia, unde centrala de cogenerare a rafinăriei este unul dintre cele mai mari proiecte de eficiență energetică din regiunea Dobrogea în ultimii ani. Constanța își consolidează poziția de lider energetic regional prin investiții integrate în producția de energie curată şi infrastructură modernă”, a conchis ministrul.

