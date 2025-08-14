Vouchere energie 2025. Programul de vouchere pentru energie electrică reprezintă o măsură semnificativă de susținere a familiilor vulnerabile, expuse riscului de sărăcie energetică.

Potrivit Despre-Energie.ro, în România peste 2,1 milioane de gospodării pot beneficia de acest ajutor.

Este crucial ca programul să fie pus în aplicare într-un mod eficient și transparent, iar pe termen lung să fie completat de măsuri structurale menite să elimine cauzele fundamentale ale sărăciei energetice, notează Cancan.ro.

Programul vizează persoanele și familiile cu venituri mici, expuse riscului de sărăcie energetică, adică cele care întâmpină dificultăți în asigurarea energiei necesare pentru un trai decent. Numărul de peste 2,1 milioane de gospodării eligibile evidențiază amploarea acestei probleme în rândul populației.

Voucherele pentru energie electrică constituie un ajutor financiar direct, conceput pentru a sprijini familiile în acoperirea costurilor legate de consumul de energie electrică.

Programul de vouchere pentru energie electrică se adresează persoanelor și familiilor cu venituri reduse, aflate în risc de sărăcie energetică. Potrivit datelor oficiale, peste 2,1 milioane de gospodării din România pot beneficia de acest ajutor. Pot beneficia:

persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei/lună

familiile cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană

Pentru a putea beneficia de voucherele pentru energie electrică, trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Pentru persoanele singure:

Venitul lunar să fie sub 1.940 lei.

Să ai domiciliul sau reședința în România.

Să fii titularul contractului de furnizare a energiei electrice sau să locuiești la adresa unde este înregistrat contractul.

Pentru familii:

Cel puțin un membru al familiei să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice.

Venitul mediu lunar pe membru de familie să fie sub 1.784 lei.

Toți membrii familiei să aibă același domiciliu sau reședință.

Beneficiarii eligibili vor primi lunar un sprijin de 50 de lei, acordat sub formă de voucher electronic. Această sumă poate fi folosită exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică și nu poate fi destinată altor cheltuieli.

Trebuie menționat că cei 50 de lei reprezintă doar un ajutor parțial, menit să diminueze povara financiară, fără a acoperi integral costurile cu energia. Beneficiarii vor trebui în continuare să-și gestioneze consumul de energie și să achite diferența rămasă din factură.

Online: Prin intermediul aplicației EPIDS (Electronic Public Information and Document System), administrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Platforma permite completarea și transmiterea electronică a cererii, împreună cu documentele justificative scanate.

La Primăria de domiciliu: Persoanele fără acces la internet pot depune cererea direct la primăria localității de domiciliu sau reședință.

La oficiile poștale: Poșta Română participă în cadrul programului, oferind asistență pentru completarea și depunerea cererilor în oficiile poștale din întreaga țară. Funcționarii au la dispoziție trei zile pentru a înregistra cererea în sistemul electronic.

După depunerea cererii, urmează evaluarea acesteia, care constă în verificarea criteriilor de eligibilitate și a documentelor justificative. Odată aprobată cererea, beneficiarul va primi voucherele electronice fie pe adresa de e-mail indicată în cererea online, fie, dacă a optat pentru varianta fizică, prin intermediul Poștei Române, partenerul oficial pentru distribuția acestora.

Voucherele sunt tichete electronice în valoare de 50 de lei fiecare, utilizabile exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică. Pe ele sunt imprimate informații esențiale pentru utilizare, cum ar fi: