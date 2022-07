Asta pentru că dovezi științifice sugerează că grupa sanguină poate face diferența când vine vorba de sănătatea inimii. Cercetări recente asupra grupelor sanguine arată că acestea pot conta mai mult decât bănuim, atunci când evaluăm riscul de a suferi anumite afecțiuni. Aceste diferențe imperceptibile pentru noi sunt cruciale în a evita problemele cardiovasculare, potrivit Cnet.

Cu excepția cazului în care am donat sânge, am primit o transfuzie sau am făcut teste pentru sarcină, nu prea dăm o mare importanță grupei sanguine. Fiecare grupă de sânge are o combinație de zaharuri și proteine, numite antigene, aflate în exteriorul celulelor roșii din sânge. Există peste 300 antigene, deci există un potențial de variații și combinații între diferite persoane. Oamenii pot fi clasificați în grupele A, B, AB sau O, pe baza cărora zaharurile acoperă celulele roșii din sânge.

În același timp, suntem clasificați ca ”pozitivi sau negativi”, dacă celulele noastre sanguine poartă o proteină numită antigen Rhesus D (RhD). Aceste două sisteme de grup sanguin (ABO și Rh) ne oferă cele opt tipuri principale de sânge: O-, O+, B-, B+, A-, A+, AB-, AB+.

De ce unele persoane sunt mai expuse riscului de a face anumite boli

Persoanele cu sânge de tip O sunt considerate „donatori universali” deoarece sângele lor nu are antigene sau proteine, iar asta va face ca un organism cu altă grupă de sânge să poată primi sânge de tip O.

Unele studii au indicat că persoanele cu o anumită grupă sanguină sunt mai expuse riscului de a face anumite boli. Potrivit dr. Douglas Guggenheim, hematolog la Institutul Penn Medicine, persoanele cu grupa de sânge O se pot îmbolnăvi, de exemplu, de holeră, în timp ce cele cu sânge de tip A sau B pot avea probleme de coagulare a sângelui. Deși sângele nostru nu poate ține pasul cu diferitele amenințări biologice sau virale care apar în timp real, poate reflecta ceea ce s-a întâmplat în trecut, explică Guggenheim.

Mai multe șanse de atac de cord sau de insuficiență cardiacă

Potrivit Asociației Americane a Inimii, persoanele cu grupa sanguină A, B sau AB au mai multe șanse, decât cei cu grupa de sânge O, de a suferi un atac de cord sau de a avea insuficiență cardiacă. Chiar dacă riscul crescut este unul nesemnificativ (tipurile A sau B au avut un risc combinat cu 8% mai mare de atac de cord și un risc crescut de insuficiență cardiacă cu 10%, conform unui studiu), diferența dintre ratele de coagulare a sângelui este mult mai mare.

Mai multe șanse de a suferi de tromboză venoasă și risc de insuficiență cardiacă

Persoanele analizate în același studiu, cu grupă de sânge A și B, au avut cu 51% mai multe șanse de a face tromboză venoasă profundă și cu 47% mai multe șanse de a suferi o embolie pulmonară, tulburări severe de coagulare a sângelui care pot crește și riscul de insuficiență cardiacă.

Potrivit lui Guggenheim, unul din motive ar putea avea de-a face cu inflamația care are lor în organismul persoanelor cu grupă sanguină A, tip B sau AB. Proteinele prezente în sângele de tip A și tip B pot provoca mai multă „blocare” sau „îngroșare” a venelor și arterelor, ceea ce duce la un risc crescut de coagulare și boli de inimă.

Oamenii cu grupa sanguină AB pot fi afectați de tulburări cognitive

Alte cercetări au descoperit că oamenii cu grupa sanguină AB ar putea prezenta un risc crescut de tulburări cognitive, în comparație cu persoanele cu tip O. Deficiența cognitivă include probleme precum probleme de memorie, concentrare sau luare a deciziilor.

Risc de hemoragii la cei cu grupa sanguină O

Guggenheim crede că acest lucru poate explica și un risc mai mic al riscului de COVID-19 sever la persoanele cu grupa de sânge O. COVID-19 sever cauzează adesea probleme cardiace, de coagulare a sângelui și alte probleme cardiovasculare.

Dacă persoanele cu grupa sanguină O pot avea un risc ușor mai mic de a suferi de boli de inimă și coagulare a sângelui, ele pot fi mai susceptibile la hemoragii. Acest lucru poate fi valabil mai ales după naștere, potrivit unui studiu privind hemoragiile postpartum, care a constatat un risc crescut în special la femeile cu această grupă de sânge.