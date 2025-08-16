O formă nouă a anticorpului imunostimulator CD40, denumită 2141-V11 și creată de o echipă de cercetători de la Universitatea Rockefeller din SUA, a demonstrat eficiență în reducerea tumorilor metastatice la șase din cei doisprezece pacienți incluși într-un studiu clinic de fază 1. În două dintre cazuri, tumorile au fost eliminate complet. Publicat în revista Cancer Cell, studiul a evaluat performanța unei versiuni îmbunătățite a anticorpilor agoniști ai CD40, care promiteau rezultate bune în testele pe animale, dar s-au dovedit limitate și cu efecte adverse considerabile în testele pe subiecți umani, potrivit 20minutos.

Prima testare notabilă a avut loc în 2018, pe șoareci modificați genetic, sub coordonarea cercetătorului Jeffrey V. Ravetch. În acel context, noul format al anticorpului a generat un răspuns imun antitumoral de zece ori mai puternic decât versiunile anterioare, scrie Mediafax.

Pentru a reduce efectele secundare observate anterior, echipa a modificat și metoda de administrare. În loc de injectarea intravenoasă, care ducea la distribuirea substanței către celule non-canceroase și genera toxicitate, s-a optat pentru administrarea directă în tumori, prin injecții intratumorale. „Când am procedat astfel, am observat doar o toxicitate ușoară”, a precizat Jeffrey V. Ravetch.

Testările pe pacienți umani au oferit date promițătoare în privința utilizării clinice a tratamentului. Cei 12 participanți sufereau de diferite forme de cancer metastatic, printre care melanom, carcinom renal și mai multe tipuri de cancer mamar. În două cazuri, cei afectați de melanom și respectiv cancer mamar au intrat în remisie completă – în ciuda naturii agresive și recidivante a acestor boli.

„Pacienta cu melanom avea zeci de tumori metastatice la picior și laba piciorului, iar noi am injectat medicamentul doar într-o tumoră de pe coapsă”, a explicat Ravetch.

„După mai multe injecții în acea tumoră, toate celelalte au dispărut. Același lucru s-a întâmplat și cu pacienta cu cancer mamar metastatic, care avea tumori la nivelul pielii, ficatului și plămânilor. Deși am injectat doar tumora de la nivelul pielii, am văzut cum toate tumorile au dispărut”, a detaliat acesta.

În urma acestor descoperiri, au fost lansate mai multe studii clinice ulterioare, derulate în colaborare cu experți de la Memorial Sloan Kettering și Universitatea Duke. Aceste proiecte, aflate în fazele 1 și 2, explorează potențialul 2141-V11 în tratarea unor tipuri specifice de cancer, cum ar fi cel de vezică urinară, cancerul de prostată și glioblastomul, implicând în total aproape 200 de pacienți.