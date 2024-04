Doliu în lumea filmului. A murit actrița Barbara Rush

Doliu în SUA, Barbara Rush, starul din „It Came From Outer Space” și „Peyton Place”, s-a stins din viață la 97 de ani.

Barbara Rush a câștigat un Glob de Aur pentru cel mai promițător debutant în filmul „It Came From Outer Space”. Ulterior, ea a jucat în „Peyton Place” și în multe alte filme și seriale TV. Fiica ei, Claudia Cowan, care este și corespondent al postului Fox News Channel, a confirmat decesul pentru Fox News Digital.

Evenimentul tragic s-a petrecut în seara zilei de duminică:

„Minunata mea mamă s-a stins din viață liniștită, la ora 5:28 în această seară. Am fost cu ea în această dimineață și știu că mă aștepta să mă întorc acasă în siguranță pentru tranziție. Este potrivit că a ales să plece de Paște, deoarece era una dintre sărbătorile ei preferate și acum, desigur, Paștele va avea o semnificație mai profundă pentru mine și familia mea”, declarat Cowan pentru Fox News.

Rush a jucat în seriale cunoscute și în România, inclusiv în „All My Children” (Destine secrete) și în „7th Heaven” (Al 7-lea Cer). Actrița a apărut în filme precum „The Young Philadelphians”, „Robin and the 7 Hoods”, „Hombre” și „The Young Lions”.

Printre colegii ei s-au numărat nume uriașe precum Rock Hudson, Marlon Brando, Frank Sinatra și Richard Burton.

Născută în Denver, Rush a absolvit U. of California, Santa Barbara. Apoi, viitoarea vedetă a urmat cursuri la Pasadena Playhouse.

După ce a semnat cu Paramount Pictures, și-a făcut debutul în cinematografie cu „The Goldbergs”. Ulterior, a jucat în filmul SF „When Worlds Collide”, potrivit Variety.

Barbara Rush a primit globul de aur pentru rolul din „It Came From Outer Space” (1954)

Globul ei de Aur a venit pentru un alt rol SF, în rolul logodnicei unui astronom amator care intră în contact cu extratereștrii în filmul „It Came From Outer Space” din 1954.

Printre rolurile ei de televiziune se numără Nora Clavicle din serialul „Batman” și mama Femeii bionice. Printre alte apariții în seriale TV amintim „Maude”, „Cannon”, „Streets of San Francisco”, „Fantasy Island”, „Love Boat” și „Murder, She Wrote” (cunoscutul serial Verdict, Crimă).

Barbara Rush a jucat alături de Paul Newman în filmul western din 1967 ”Hombre”, a apărut alături de Frank Sinatra în comedia ”Come Blow Your Horn” din 1963 și a jucat alături de Dean Martin în drama despre Al Doilea Război Mondial ”The Young Lions” din 1958, în care a fost distribuit și Marlon Brando.

Rush a avut o apariție și în filmul disco „Can’t Stop the Music” din 1980. De asemenea, a fost o prezență importantă și pe scena teatrală. În 1989, ea a jucat într-un turneu național al spectacolului „Steel Magnolias”.

Căsătorită de trei ori, printre soții ei s-a numărat și publicistul Warren Cowan. Trecerea ei în neființă este regretată de cei doi copii, Claudia Cowan și Jeffrey Hunter.