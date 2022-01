Doliu uriaș în lumea teatrului! A murit un cunoscut regizor. A avut realizări impresionante

Regizorul Lucian Giurchescu a murit la vârsta de 93 de ani, în Copenhaga, Danemarca. Decesul a fost anunțat pe pagina de Facebook a Teatrului de Comedie din București.

“Anunțăm cu regret încetarea din viață a omului de teatru Lucian Giurchescu. Regizor cu realizări impresionante, premiate și aplaudate atât în România cât și în străinătate, Lucian Giurchescu a condus Teatrul de Comedie timp de 14 ani (între 1969 – 1979, 1990 – 1994), păstrând și amplificând succesul primilor ani, marcați de directoratul lui Radu Beligan”, se arată pe pagina de Facebook a Teatrului de Comedie din București.

De-a lungul carierei sale, regretatul regizor Lucian Giurchescu a lucrat cu mai multe teatre din București – Teatrul Național, Teatrul Nottara, Teatrul Buleandra – și cu teatre cunoscute din țară și din Danemarca.

De asemenea, în anul 2006, regretatul regizor a fost decorat de către președintele României de la acea vreme cu ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer în semn de apreciere pentru întreaga sa activitate. Un an mai târziu, acesta a primit un premiu din partea UNITER pentru întreaga sa activitate.

Doliu uriaș și la Hollywood

Cunoscutul actor Sidney Poitier s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani, relatează Daily Mirror. Decesul actorului a fost confirmat de către ministrul Afacerilor Externe, Fred Mitchell, care a adăugat ”am pierdut un mare cetățean, iar eu am pierdut un prieten personal”.

Având o carieră de 71 de ani, Sidney Poitier a fost actor, regizor și activist la Hollywood. El a reușit să remodeleze cultura, deschizând, de asemenea, calea pentru nenumărați actori de culoare.

În plus, Sidney Poitier este primul actor de culoare din istorie care a câștigat un premiu Oscar pentru rubrica ”cel mai bun actor”.

Sidney Poitier a refuzat, de-a lungul carierei sale, roluri ce se bazau pe stereotipuri rasiale ofensatoare, în timp ce a fost apreciat pentru că a portretizat bărbați mândri și inteligenți. Printre filmele în care a ajucat amintim ”Lilies of the Field”, ”A Patch of Blue”, ”To Sir, With Love”, ”In the Heat of the Night” și ”Guess Who’s Coming to Dinner”.