Jonathan Haze a murit în locuința lui din Los Angeles, a confirmat Rebecca, fiica lui Haze, pentru The Hollywood Reporter. Cauza morții nu a fost precizată, relatează USA Today.

Pe numele real Jack Schachter, Haze s-a născut pe 11 aprilie 1929, Haze și-a făcut debutul cinematografic la vârsta de 25 de ani, jucând rolul lui Joe în comedia de groază din 1954 „Monster from the Ocean Floor”.

După câteva roluri mai mici în filmele „The Fast and the Furious” și „East of Eden”, Haze a obținut rolul lui Billy Candy în filmul „Five Guns West”, regizat de Roger Corman în 1955. Apariția sa în această peliculă a marcat începutul unei colaborări fructuoase între cei doi, Haze continuând să joace în aproape 20 dintre filmele cineastului.

„The Little Shop of Horrors” din 1960 este filmul care i-a adus notorietatea

Cea mai memorabilă colaborare dintre Haze și Corman este comedia neagră „The Little Shop of Horrors” din 1960. Alături de Haze, în film au jucat și Mel Welles și Jack Nicholson.

„The Little Shop of Horrors” a devenit un film-cult de-a lungul anilor și a dat naștere mai multor adaptări. În 1982 a apărut un musical rock pe Broadway, în care au jucat Alan Menken și Howard Ashman, în 1986 fiind produsă o versiune regizată de Frank Oz, cu Rick Moranis în rolul principal.

Un serial de desene animate bazat pe acest film, intitulat „Little Shop”, a rulat timp de un sezon pe Fox Kids în 1991.

Ultimul rol al lui Haze a fost în 2010, în filmul „Nobody Smiling”

Haze a lucrat din nou cu Corman, în 1963, la „The Terror”, un film de groază co-regizat de Francis Ford Coppola, în care a jucat și Jack Nicholson. Ultimul rol al lui Haze a fost în 2010, în filmul „Nobody Smiling”.

O altă tragedie a îndoliat lumea filmului de peste Ocean

Luna trecută, lumea filmului a mai pierdut o legendă. Actorul american Ed Wheeler, cunoscut pentru rolurile din seriale de succes precum ”Law & Order,” și din filmul ”Mickey Blue Eyes”, a murit la vârsta de 88 de ani.

Soția sa a declarat că Ed a murit la Spitalul Englewood din cauza insuficienței respiratorii, în urma complicațiilor unei pneumonii.

Născut pe 18 februarie 1936, în Brooklyn, Wheeler a început în showbiz cu câteva reclame TV.

Primul rol important al lui Wheeler a fost alături de actorii William Hurt, Albert Brooks și Holly Hunter în filmul ”Broadcast News” (1987), regizat de James L. Brooks.

A continuat să apară în producții cinematografice ale anilor 80-90 ca ”Presumed Innocent”, ”Thinner, Daylight”, „Godzilla 1998”, „Mickey Blue Eyes”, ”Head of State”, ”The Good Guy„ și „The Good Heart”.

De asemenea, a fost distribuit în seriale TV precum ”Soul Food„, ”Third Watch”, ”New York Undercover”, ”Hope & Faith și One Life to Live”, potrivit Deadline.

A lucrat cu Bill Cosby la ”Cosby Show”. Ultimul rol a a fost cel din serialul din 2010 ”Blue Bloods”.

În 2017, Wheeler a fost distins cu ”Living Legend Award” la Festivalul Național de Teatru Negru din Winston-Salem, pentru contribuțiile aduse teatrului american și industriei divertismentului.