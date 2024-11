Românul devenit milionar care a sărbătorit victoria la prezidențiale cu Trump

Puțini știu că, în timpul campaniei, un român l-a susținut activ pe Trump. Iar, cum era de așteptat, odată cu victoria, a sărbătorit alături de președintele ales, Donald Trump.

Dragoș Sprînceană, originar din Constanța și stabilit în SUA de 22 de ani, a publicat o fotografie alături de partenera sa la Mar-a-Lago, unde a sărbătorit victoria lui Donald Trump.

Cine este Dragoș Sprînceană, românul care a sărbătorit la Mar-a-Lago?

Dragoș Sprînceană ar fi fost parte din echipa de campanie a președintelui reales al SUA și a votat pentru Donald Trump la o secție de votare din apropierea reședinței Mar-a-Lago, potrivit money.ro.

„Facultatea am făcut-o tot în Constanța și am studiat Management Financiar Contabil. Aici am primit primele lecții de economie națională și internațională. (…) În facultate am făcut primele afaceri. Vânzări de telefoane mobile si accesorii, care doar ce apăruseră în existență. Le cumpăram de la Timișoara sau din Germania și le vindeam în Constanța”, declara acesta într-un interviu pentru tribuna.us

Dragoș Sprînceană a început ca barman în SUA, apoi a lucrat ca salvamar și agent imobiliar, înainte de a intra pe cont propriu în afaceri. Povestea sa impresionantă arată că viața poate întrece ficțiunea: românul devenit milionar în America apare chiar și pe IMDb, fiind producător de filme și actor. Printre proiectele sale se găsesc Don Q, unde este producător executiv, avându-l în rol principal pe Armand Assante, și Only in America – From Rags to Riches, unde Dragoș este actor, producător executiv și regizor.

„Pot spune că lucram șapte zile din șapte. În acel moment am decis să devin și Loan Officer; am urmat din nou cursuri și am obținut și această licență. Acela a fost momentul în care am renunțat la restaurante și m-am concentrat exclusiv pe domeniul imobiliar și financiar pentru câțiva ani, și a fost un adevărat succes. Îmi amintesc că la 28 de ani aveam un venit anual de 500.000 de dolari”, spunea românul.

În 2010, Dragoș Sprînceană a fondat compania de transport GoldCoast Logistics, care operează astăzi 1.500 de camioane pe autostrăzile din SUA și are peste 1.000 de angajați în state precum Illinois, Florida și Arizona. Povestea sa de succes este confirmată de cifra de afaceri a companiei, care a ajuns la 250 de milioane de dolari în 2022, potrivit tribuna.us.

Dragoș Sprînceană susținător vechi a lui Trump

Dragoș Sprînceană a menționat că puțini din comunitatea sa îi cunosc implicarea și pozițiile în politica americană. A fost ales în Comitetul Executiv al Partidului Republican din Palm Beach, Florida, și are întâlniri frecvente cu membri ai Camerei Reprezentanților și Senatului, atât la nivel local, cât și național. Lunar, participă la evenimente politice în Florida și la întâlniri fără caracter politic în Washington D.C., unde este implicat și în alte organizații