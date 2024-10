Doliu în lumea filmului. Recent, Mitzi Gaynor, o actriță iconică a anilor ’50, a murit la vârsta de 93 de ani. Cunoscută pentru rolurile din filmele muzicale, cel mai memorabil fiind în ”Pacificul de Sud” (1958), Gaynor a avut și o carieră de succes în televiziune în anii ’60 și ’70.

Colegii săi, Rene Reyes și Shane Rosamonda, au anunțat că a decedat pe 17 octombrie, din cauze naturale.

Doliu în lumea filmului. S-a stins actrița Mitzi Gaynor

Actrița Mitzi Gaynor a fost o stea a anilor 50, fiind cunoscută pentru rolurile în filme musicale. Cel mai mare succes al său rămâne rolul din ”Pacificul de Sud din 1958”. De asemenea, a jucat în numeroase seriale TV ale anilor 60-70.

”Cu mare tristețe anunțăm dispariția iubitei noastre prietene, Mitzi Gaynor. A murit pe 17 octombrie, din cauze naturale, la vârsta de 93 de ani”, au scris actorii Rene Reyes și Shane Rosamonda pe rețelele de socializare, potrivit revistei People.

A încântat publicul timp de opt decenii, jucând în filme și seriale TV

„Timp de opt decenii a încântat milioane de oameni cu aparițiile sale în filme, la televizor și pe scenă”, au continuat cei doi. „S-a bucurat de fiecare moment al carierei sale profesionale și de marele privilegiu de a fi o stea a lumii artistice. Drum lin printre stele, Mitzi!”.

Gaynor era o actriță extraordinară, o prietenă grijulie și loială, o ființă caldă, grațioasă și amuzantă, au mai scris cei doi actori.

Numele său real era Francesca Marlene de Czanyi von Gerber și s-a născut în Chicago în 1931. Tatăl ei era muzician, iar mama dansatoare. Curând, a călcat pe urmele mamei sale, antrenându-se ca balerină, fiind hotărâtă să devină vedetă încă de la o vârstă fragedă.

„Familia m-a susținut foarte mult”, și-a amintit ea într-un interviu acordat acesta.

Când avea 11 ani și locuia în Detroit, un profesor de dans i-a spus: „Tu vei merge la Hollywood și vei deveni vedetă!”.

Remarcată la 17 ani de directorii de la 20th Century Fox, și-a făcut debutul într-un musical. În aceste condiții, familia s-a mutat în Los Angeles, pentru a-i da o șansă. Avea 17 ani când a fost remarcată de directorii de la 20th Century Fox, care au semnat cu ea un contract pe șapte ani. Nu le-a plăcut numele, Mitzi Gerber, așa că i-au schimbat numele de familie în Gaynor.

Debutul ei a avut loc în anii 1950, cu musicalul ”My Blue Heaven”. De asemenea, a avut un rol secundar în filmul ”Take Care of My Little Girl” din 1951. Primul rol principal a venit în musicalul ”Golden Girl” din 1951.

A jucat alături de Marilyn Monroe, Bing Crosby și Frank Sinatra

Cel mai mare succes a venit odată cu rolul din ”There’s No Business Like Show Business” din 1954, în care a apărut alături de Ethel Merman, Marilyn Monroe și Donald O’Connor.

În același an, s-a căsătorit cu Jack Bean, care a devenit managerul ei. Amintindu-și cum s-au întâlnit, declara:

„Avea cei mai albaștri ochi pe care i-am văzut vreodată. M-a fascinat din prima clipă! L-am iubit enorm!”

Au fost împreună până la moartea lui, în 2006.

În 1956, a jucat în musicalul ”Anything Goes” cu Bing Crosby și apoi în ”The Birds and the Bees”. În 1957 a fost distribuită în ”The Joker Is Wild” (cu Frank Sinatra) și ”Les Girls” (cu Gene Kelly).

A reușit să obțină rolul la care râvneau Elizabeth Taylor și Doris Day

Cel mai mare succes al carierei sale rămâne rolul din ”Pacificul de Sud” din 1958, bazat pe musicalul cu același nume. A jucat rolul lui Nellie Forbush și a interpretat cântece precum „I’m in Love with a Wonderful Guy” și „I’m Gonna Wash That Man Right Outta My Hair”.

Acest rol a fost aprig disputat de vedete de calibru ca Elizabeth Taylor și Doris Day, care au dat probă pentru el.

”South Pacific” a devenit filmul cu cele mai mari încasări ale anului, iar Gaynor a primit o nominalizare la Globul de Aur pentru acest rol.

Ultima apariție a lui Gaynor în film a avut loc în 1963, în producția ”For Love or Money”, unde a jucat alături de Kirk Douglas. Între anii 1967 și 1978, a jucat în numeroase seriale de televiziune.