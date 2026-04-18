Discursul public din România a fost recent inundat de o retorică ce amintește de începutul anilor ’90, este de părere Adrian Negrescu, consultant economic. Sloganul „Nu ne vindem țara” a fost scos de la naftalină pentru a bloca orice discuție despre eficientizarea companiilor de stat prin intermediul pieței de capital.

Adrian Negrescu avertizează că acest populism maschează o realitate economică deja existentă: marile perle ale sectorului energetic, precum Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz, sunt deja listate, iar acest lucru nu a dus la pierderea suveranității, ci la o stabilitate financiară fără precedent.

Conform postate de managerul Frames pe pagina sa de Facebook, politicienii care critică intențiile de privatizare parțială ignoră, voit sau nu, faptul că statul român a ales deja calea transparenței bursiere de ani buni.

Departe de a fi fost „furate”, aceste companii au devenit ancore de stabilitate nu doar pentru bugetul de stat, ci și pentru zeci de mii de investitori individuali și pentru fondurile de pensii private în care sunt înscriși milioane de români, subliniază Adrian Negrescu.

Exemplul cel mai elocvent este Hidroelectrica, protagonistă a „listării deceniului” în 2023. Deși se tranzacționează liber pe piață, statul român deține în continuare controlul absolut, cu o participație de peste 80%.

În loc să pericliteze securitatea energetică, listarea a forțat o rigoare în management și o transparență care lipseau în perioada în care compania era condusă exclusiv din birourile ministerelor.

„Investitorii privați nu au furat compania, ci au contribuit la o transparență mult mai mare a deciziilor”, subliniază Adrian Negrescu, arătând că randamentul dividendelor a plasat România pe radarul marilor investitori internaționali.

O altă temere exploatată politic este pierderea controlului decizional. Cifrele prezentate de Adrian Negrescu prezintă însă o altă realitate.

În cazul Romgaz, Ministerul Energiei păstrează un pachet majoritar confortabil de 70%, asigurându-se că deciziile strategice, cum este exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep, rămân sub jurisdicție națională.

La Transgaz, statul controlează direct aproximativ 58,5% din capitalul social.

Teoria „suveranistă” susține că vânzarea unor pachete suplimentare ar înstrăina activele țării. Totuși, un calcul matematic simplu arată că vânzarea unui pachet de 7% din Transgaz, de exemplu, ar lăsa statul cu o majoritate absolută de peste 51%.

Beneficiile unei astfel de mișcări ar fi imediate: capital proaspăt pentru investiții și o „gură de oxigen” pentru bugetul de stat, aflat într-o situație financiară dificilă. Adrian Negrescu punctează că listările nu trebuie făcute „la comandă” sau cu discount, ci pregătite profesionist pentru a maximiza valoarea acțiunilor.

Dincolo de structura acționariatului, consultantul economic atrage atenția asupra unei probleme structurale grave: dependența toxică a statului de dividendele acestor companii.

În loc ca profiturile să fie reinvestite pentru expansiune și modernizare, ele sunt adesea confiscate de Guvern pentru a acoperi cheltuieli curente, precum pensiile și salariile din sectorul public. Această practică limitează potențialul de creștere al companiilor și le transformă în simple „pușculițe” electorale.

În final, Adrian Negrescu avertizează că mesajele trunchiate ale politicienilor mizează pe lipsa de educație financiară a populației. „Adevăratul patriotism economic” nu înseamnă izolarea companiilor de stat sub umbrela opacă a numirilor politice, ci transformarea lor în entități transparente, eficiente și capabile să concureze pe piața liberă.

Compania Strategică Participația Statului Status Bursier Beneficiile Prezenței pe Bursă Hidroelectrica ~80% (Majoritar) Listată (2023) Succes istoric, randament ridicat al dividendelor, transparență managerială. Romgaz 70% (Majoritar) Listată (2013) Guvernanță modernă, stabilitate pentru investiții majore (Neptun Deep). Transgaz 58,5% (Majoritar) Listată Decizii strategice menținute de stat, infuzie de capital privat pentru rețele. Impact Bugetar Decizional total Sursă de venituri Dividende pentru buget și atragerea investitorilor de retail/pensii. Riscuri Populiste Inexistente la <15% vânzare Mesaje trunchiate Cedarea pachetelor minoritare nu elimină controlul statului (peste 51%).