Primarul Mario De Mezzo a declarat, după o ședință extraordinară a Consiliului Local Slatina, că familiile afectate de alunecarea de teren de pe dealul Grădiște vor putea cumpăra terenuri oferite de primărie, plătind în rate pe o perioadă de 10 ani, pentru a-și putea construi locuințe.

Consilierii locali au decis ca aceste familii să fie mutate, cu acordul lor, pe un teren de pe strada Tudor Vladimirescu. Fiecare familie va primi un teren de 250–300 de metri pătrați. Aceste terenuri vor fi evaluate și apoi vândute familiilor afectate. Pentru a deveni proprietari, oamenii vor plăti 10% la început, iar restul sumei în rate pe 10 ani.

Primarul a explicat că prețul zonei este de aproximativ 2 euro pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că un teren ar costa în jur de 550–600 de euro, fără dobândă sau costuri suplimentare.

Edilul a spus că terenul a fost împărțit în loturi egale, astfel încât fiecare familie să își poată construi o casă legal. Mario De Mezzo a precizat că după cumpărarea terenurilor, familiile vor putea solicita autorizațiile de construire.

Primarul a transmis că locuințele afectate de alunecarea de teren au fost construite fără autorizație, motiv pentru care au existat probleme legale. El a spus că, pe viitor, se va respecta legea pentru a evita situații similare.

Acesta a menționat că înțelege nemulțumirea oamenilor și situația dificilă în care se află, dar a subliniat că procedurile administrative nu pot fi sărite și că primăria nu poate oferi terenuri în alte zone decât cele disponibile.

În legătură cu dealul Grădiște, primarul a explicat că autoritățile încearcă să obțină fonduri pentru consolidarea versantului, astfel încât să fie oprită alunecarea și să nu mai existe riscuri pentru alte case din zonă. Mario De Mezzo a afirmat că, deși dealul poate fi stabilizat, locuințele deja afectate nu mai pot fi recuperate.

Totodată, edilul a precizat că primăria pregătește documentația necesară și urmează să solicite finanțare de urgență, estimând că procedura va fi finalizată în aproximativ două săptămâni.

„Într-un proiect de hotărâre am aprobat lotizarea celor aproximativ 3.000 de metri pătraţi de teren în parcele egale pentru fiecare familie, pe care să-şi poată construi o locuinţă. Parcelele respectă legislaţia naţională şi locală pentru construirea de locuinţe şi urmează ca aceste parcele să fie evaluate şi vândute familiilor cu posibilitatea achitării în rate egale timp de 10 ani. Estimez că pentru cei aproximativ 280-300 de metri pătraţi pe care fiecare familie îi va primi, suma totală va fi undeva 550-580 de euro pe care îi vor plăti în 10 ani, fără costuri suplimentare, fără nicio dobândă. Urmează ca ei să primească aceste terenuri, să le cumpere şi să-şi obţină autorizaţiile de construire pentru a ne asigura că de data aceasta casele sunt construite legal. În urmă cu o lună de zile, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt au anunţat că pe strada Grădiştei din Slatina s-a produs o alunecare de teren. Ca măsură preventivă, din cele şapte locuinţe care au fost afectate de alunecarea de teren au fost evacuate 25 de persoane, dintre care nouă copii. Niciuna dintre casele afectate de aceste alunecări de teren nu aveau autorizaţii de construire. Deci ele sunt construite nelegal în acest moment. Şi atunci, ca să evităm acest fel de situaţii, casele vor fi construite legal. Eu le explic de fiecare dată paşii procedurali şi ce urmează. Oamenii, eu le înţeleg nerăbdarea şi nemulţumirea, însă paşii administrativi nu pot fi săriţi. Înţeleg şi urgenţa, înţeleg tot necazul acesta pe care o alunecare de teren care îţi afectează casa îl creează, dar nu putem sări peste paşii administrativi legali. (…) Unii sunt mulţumiţi, unii sunt nemulţumiţi, este ceea ce poate să facă primăria. Eu nu pot să acord teren în altă zonă decât avem. Dealul a alunecat deja. Noi prin consolidare (…) vom stabiliza dealul şi vom stopa alunecarea, însă casele afectate sunt deja afectate, nu se mai poate face nimic.(…) Avem o listă de preliminară, un deviz estimativ, urmează să primim un deviz estimativ final şi în baza acelui deviz încărcăm la Compania Naţională de Investiţii studiul şi devizul şi facem solicitare pentru o acordare de bani de fond de urgenţă. Eu cred că în două săptămâni avem toată procedura încărcată”, a declarat primarul Slatinei.

