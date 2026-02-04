Nora lui Călin Georgescu lucrează la compania de stat Hidroelectrica. Informația a fost confirmată oficial de Hidroelectrica.

Alexandra Roxana Georgescu (fostă Neagu) este soția lui Cosmin Georgescu, fiul cel mare al lui Călin Georgescu, fost candidat la președinție. Ea este angajată la Hidroelectrica din anul 2020, unde ocupă funcția de referent de specialitate în Serviciul Infrastructuri Critice. Alexandra Georgescu spune că a fost angajată prin concurs. Contactată de jurnaliști, nu a dorit să ofere alte detalii și a spus că este în timpul programului de lucru.

O investigație HotNews arată că fostul candidat Călin Georgescu are mai multe legături cu mediul politic și cu instituții ale statului, inclusiv prin membri apropiați ai familiei. Documentarea nu vizează viața de familie, ci relațiile politice, administrative și de afaceri.

Alexandra Georgescu lucrează la Hidroelectrica pe postul de referent de specialitate, potrivit unui răspuns oficial trimis de companie către sursa citată.

Hidroelectrica spune că departamentul în care lucrează se ocupă de identificarea și gestionarea riscurilor care pot afecta obiective importante ale companiei, cum sunt barajele. Acest departament se ocupă și de măsuri de protecție fizică și cibernetică și de planuri pentru situații de urgență. Structura este subordonată direct conducerii Hidroelectrica.

Printre infrastructurile critice administrate de Hidroelectrica se află și baraje importante, cum este Vidraru. În ultima perioadă, barajele au fost intens discutate public, inclusiv din cauza unor teorii conspiraționiste apărute după goliri controlate, cum ar fi afirmația falsă că „francezii fură apa din Vidraru”.

Golirea controlată a lacului Vidraru a dus la probleme cu apa potabilă în orașul Curtea de Argeș. Apa nu a mai fost bună de băut din cauza tulburării și a fost descoperită și o bacterie periculoasă. O situație asemănătoare a apărut și în județul Prahova, după golirea barajului Paltinu.

Hidroelectrica precizează că Alexandra Georgescu a fost angajată în anul 2020, prin concurs. Inițial, ea a lucrat ca jurist în departamentul de activități corporative.

Compania a refuzat să ofere mai multe detalii despre cariera ei, spunând că legea nu obligă instituțiile publice să dea informații suplimentare despre parcursul profesional al angajaților.

Întrebată despre o posibilă relație de prietenie între tatăl Alexandrei Georgescu și directorul Hidroelectrica, compania a răspuns că este o chestiune de viață privată și nu ține de activitatea instituției.

Hidroelectrica a mai explicat că nu toți angajații companiilor de stat sunt obligați să depună declarații de avere, iar Alexandra Georgescu nu intră în această categorie.

Mihai Neagu, tatăl Alexandrei Roxana Georgescu, a fost șeful PDL Giurgiu și a candidat la Senat la alegerile din 2012. De-a lungul timpului, a lucrat ca și consilier pentru Vasile Blaga, politician PNL și fost europarlamentar.

Într-un interviu mai vechi, Mihai Neagu spunea că de la Vasile Blaga a învățat ce înseamnă seriozitatea, munca bine făcută și respectarea promisiunilor. Tot atunci se arăta că a fost consilier în Consiliul General al Municipiului București.

Conform unei declarații de avere din 2015, Mihai Neagu a fost membru și președinte în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului.

Între anii 2017 și 2024, el a fost și consilierul lui Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica, potrivit unor surse din companie.

Potrivit CV-ului său, Cosmin Ghiță a terminat facultatea la Bates College, unde a studiat politică economică și limba rusă. În perioada august 2009 – ianuarie 2010, a fost într-un program de schimb de experiență la un institut din Sankt Petersburg, Rusia.

Între 2012 și 2015, Cosmin Ghiță a lucrat la Chevron România, ca responsabil de relațiile cu autoritățile și comunicarea publică. Apoi, între 2015 și 2017, a lucrat pentru fondul de investiții american Amerocap.

La 28 de ani, a fost numit director general al companiei de stat Nuclearelectrica. Ocupă această funcție din 2017 și până în prezent, fără întrerupere.

În 2020, Nuclearelectrica a dat o sponsorizare de 25.000 de lei unui club de tenis deținut de fiul lui Călin Georgescu. Informația a fost confirmată oficial de companie.

Nuclearelectrica a explicat că banii au fost acordați printr-o procedură internă și au fost folosiți pentru încălzirea terenului acoperit pe timp de iarnă și pentru întreținerea terenurilor de tenis.

Clubul de tenis se află în parcul Herăstrău și a mai primit bani publici și de la alte companii de stat, precum Salrom și CEC Bank.

Alexandra și Cosmin Georgescu au fost cununați de Ionuț Pucheanu, primarul PSD al Galațiului. Informația a fost făcută publică de jurnalistul Valeriu Nicolae.

În decembrie 2024, înainte ca alegerile prezidențiale să fie anulate, primarul Pucheanu a evitat să spună clar dacă îl susține sau nu pe Călin Georgescu. El a declarat că situația este „o luptă internă” și a spus că ar avea motive de îngrijorare dacă acesta ar ajunge președinte.

Un document de pe site-ul Primăriei Galați arată că municipalitatea a finanțat în mare parte un eveniment organizat de clubul de tenis Tennis by the Lake. Costul total era de 100.000 de lei, iar Primăria Galați a acoperit aproape 85% din sumă.

Mihai Neagu, tatăl Alexandrei Georgescu, a absolvit Colegiul Național de Apărare în 2006, cu un an înaintea lui Călin Georgescu, potrivit CV-ului său. Informația a fost dezvăluită recent.

HotNews a încercat să îl contacteze pe primarul Pucheanu, dar acesta nu a răspuns la telefon sau la mesaje.

În martie 2017, Alexandra Georgescu a înființat firma NoPark System SRL împreună cu Cosmin Ghiță. Firma se ocupă cu intermedieri comerciale, iar administrator este Alexandra Georgescu. Cosmin Ghiță a ieșit din firmă după câteva luni, când a fost numit director general al Nuclearelectrica.

Firma are sediul în Sectorul 4 din București și merge pe pierdere încă de la înființare, cu venituri foarte mici.

În martie 2019, NoPark System a obținut un contract direct cu Compania Municipală Parking București pentru închirierea a 12 dispozitive care blochează mașinile parcate ilegal. Contractul a fost de aproximativ 118.000 de lei și a durat 8 luni.

Dispozitivele se montează pe parbriz și sunt o alternativă la clasicele blocatoare de roți.

În ianuarie 2019, Digi24 scria că și în Galați autoritățile urmau să folosească astfel de dispozitive moderne, închiriate pentru 18 luni cu peste 150.000 de lei. Deși nu era menționată firma, era vorba de aceleași sisteme oferite de NoPark System.

Doi membri PNL Sector 4 au lucrat la firma deținută de Alexandra Georgescu. Este vorba despre Ionuț Bogdan Grecia, lider PNL Sector 4 și angajat al Transelectrica, și George Adrian Turmac, fost consilier PNL la Sectorul 4.

Ionuț Bogdan Grecia este în prezent inspector-șef la Transelectrica și prim-vicepreședinte PNL Sector 4. În decembrie 2024, el a fost condamnat pentru că a condus sub influența alcoolului. Ulterior, a spus că nu cunoștea legislația.

Potrivit declarațiilor de avere, Grecia a fost de două ori membru în conducerea Transelectrica, în anii 2020 și 2021. El este și președinte al unui sindicat din domeniul energiei. Astfel, reprezintă angajații, dar în același timp are funcții de conducere în companie și un rol important în politică.

Un raport al Curții de Conturi a arătat că numirea lui Grecia ca inspector-șef la Transelectrica nu a respectat toate condițiile legale. Potrivit raportului, el nu îndeplinea cerințele necesare pentru funcție încă din 2021.

Celălalt politician, George Adrian Turmac, a lucrat din 2017 la firma NoPark System, pe postul de consilier de vânzări. În același timp, el era consilier local PNL în Sectorul 4. Din 2020, a fost și consilier al directorului general de la STB, conform CV-ului său.