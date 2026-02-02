Hidroelectrica a anunțat că, și în lunile februarie și martie, prețul energiei electrice active rămâne la nivelul de 0,45 lei/kWh. Acesta este același tarif practicat și în perioada anterioară, iar oferta este disponibilă inclusiv pentru consumatorii care aleg să schimbe furnizorul în această perioadă.

Compania precizează că prețul energiei active este singura componentă asupra căreia furnizorul are control direct. Contractele încheiate în aceste luni vor avea la bază același tarif de bază, urmând ca prețul final să fie influențat de costurile reglementate.

La prețul energiei active se adaugă tarifele de rețea stabilite de stat, prin Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și taxele și contribuțiile prevăzute de legislația în vigoare. Aceste elemente pot fi modificate în urma deciziilor autorităților și se aplică tuturor furnizorilor, indiferent de oferta comercială.

În funcție de zona de distribuție, prețul final de facturare ajunge, în prezent, între 1,11 lei/kWh și 1,19 lei/kWh. Valorile diferă în funcție de operatorul regional de distribuție și de nivelul tarifelor aprobate.

Oferta anunțată de Hidroelectrica pentru februarie și martie confirmă menținerea strategiei de preț a companiei, în contextul în care diferențele din facturile clienților sunt generate în principal de tarifele de rețea și de taxele reglementate, nu de modificări ale prețului energiei active.

Pentru locurile de consum aflate în zona Rețele Electrice, prețul final ajunge la aproximativ 1,11 lei/kWh. În zona Delgaz Grid, care acoperă județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, prețul final urcă până la 1,19 lei/kWh.

De la 1 ianuarie 2026, tarifele de distribuție au fost ajustate diferit la nivel național. Rețele Electrice România a aplicat o majorare de 7,91%, Distribuție Energie Electrică România una de 1,25%, iar Delgaz Grid a avut cea mai mare creștere, de 9,81%. Singura zonă unde tarifele au scăzut este Oltenia, unde Distribuție Energie Oltenia a redus tarifele cu 8,32%.

Hidroelectrica operează 188 de centrale hidroelectrice, cu o putere instalată totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați. În luna noiembrie a anului trecut, compania a depășit pragul de un milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare a energiei electrice.