Bogdan Ivan a precizat că sprijinul destinat consumatorilor de gaze naturale este conceput exclusiv pentru lunile de iarnă, când costurile de încălzire cresc semnificativ. Măsura este inclusă în bugetul anului 2026 și se adresează persoanelor cu venituri reduse, considerate vulnerabile în contextul pieței de energie.

Schema va fi aplicată în intervalul 1 octombrie – 31 martie, perioadă care corespunde sezonului rece. Ajutorul financiar va fi acordat lunar și va fi reflectat direct în facturile beneficiarilor, sub forma unei bonificații fixe.

„Din punct de vedere al consumatorilor vulnerabili pe segmentul de energie și gaze naturale, propunerea venită din partea Partidului Social Democrat este una foarte clară, și anume, pentru bugetul anului 2026, pentru acei consumatori care au venit sub 2500 de lei, în cazul gazelor naturale, să beneficieze de o bonificație de 100 de lei lunar în sezonul rece, care începe la 1 octombrie și se termină la 31 martie”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că măsura are un caracter social și nu presupune modificări ale mecanismelor comerciale din piața gazelor naturale.

În ceea ce privește energia electrică, Bogdan Ivan a anunțat că schema de sprijin va fi aplicată pe parcursul unui an întreg, pentru a compensa efectele eliminării plafonării prețurilor. Măsura se adresează aceleiași categorii de consumatori, cu venituri nete de maximum 2500 de lei.

Ajutorul va consta într-o reducere lunară aplicată direct pe factură, indiferent de sezon. Perioada de aplicare este stabilită între 31 martie 2026 și 31 martie 2027, oferind un cadru predictibil pentru beneficiari.

„În cazul energiei electrice, trebuie să continue schema de sprijin pentru consumatorii care de asemenea au până în 2500 de lei venituri nete, de 50 de lei minus la factură, în perioada cuprinsă între 31 martie 2026 și 31 martie 2027”, a precizat Bogdan Ivan.

Oficialul a explicat că această abordare urmărește să atenueze impactul facturilor asupra gospodăriilor cu venituri mici și medii, în condițiile liberalizării pieței.

Ministerul Energiei a prezentat și date privind numărul estimat de beneficiari ai schemei de sprijin. Pentru energia electrică, măsura acoperă peste două milioane de locuri de consum, ceea ce înseamnă câteva milioane de persoane la nivel național.

În cazul gazelor naturale, schema este aplicabilă unui număr mai redus de puncte de consum, însă impactul rămâne semnificativ pentru gospodăriile care utilizează acest tip de energie pentru încălzire.

„În total vorbim despre aproximativ 2,1 milioane locuri de consum pentru energie electrică, asta înseamnă circa 3,7 milioane de oameni beneficiari, iar în cazul gazelor naturale vorbim de 1 milion de oameni, 1 milion de puncte de consum, adică 1,7 milioane de beneficiari”, a adăugat Bogdan Ivan.

Ministrul a arătat că propunerea vine ca răspuns la schimbările legislative din piața de energie din anul precedent și este parte a unui pachet mai amplu de măsuri sociale.

Partidul Social Democrat a decis duminică, în ședința Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, care include măsuri pentru pensionari și alte categorii vulnerabile.