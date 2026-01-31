Totodată, Pîslaru a ținut să evidențieze colaborarea bună cu anumiți miniștri social-democrați, pe care i-a apreciat pentru profesionalism, menționându-i pe Alexandru Rogobete, Bogdan Ivan și Florin Manole.

”La nivel guvernamental, bine. Poate nu e răspunsul la care vă aşteptaţi. Dar cred că e o diferenţă între meciurile şi fumigenele din spaţiu public, unde PSD pare că are angajat câte un corifeu care să critice pe fiecare ministru care e din altă tabără. Mă refer aici la Mediu, mă refer la mine, mă refer la diverse domenii care sunt pur şi simplu luate, la emisiunile de seară, la anumite posturi, şi tocate mărunt. Deci oamenii aceia n-au alt scop în viaţă decât să critice pe domeniul lor. Deci asta face PSD. El e în guvernare, dar îşi trimite oamenii la anumite emisiuni să critice şi să toace politicile guvernamentale. Asta înseamnă să fii cu partea dorsală în două luntrii, ca să fie foarte clar. Şi asta este ceva ce mi se pare că nu face deloc cinste unui partid politic care acum are mandatul de a scoate România dintr-o situaţie dificilă şi care, ca să o spunem pe şleau, a avut ”o contribuţie” la aducerea României în această situaţie dificilă. Deci una e că trebuie să-ţi asumi cu responsabilitate mandatul, doi este să recunoşti că ai avut o implicare în situaţia asta grea şi măcar să-ţi asumi, ”Băi, uite, măcar dacă am creat-o, hai să o şi rezolv”. Deci asta este problema mea fundamentală. Dar spuneam, la nivel guvernamental, în colaborarea mea cu miniştrii – pe PNRR, pe Coeziune- colaborăm foarte bine. Alexandru Rogobete, Bogdan Ivan, Florin Manole, jos pălăria, lucrez bine cu ei!”, a spus Dragoş Pîslaru.

Ministrul Fondurilor Europene a lansat un mesaj dur la adresa liderilor PSD care îl atacă public pe premierul Ilie Bolojan, afirmând că aceștia ar trebui „să le crape obrazul de rușine” pentru modul în care îl critică.

Dragoș Pîslaru a transmis că Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcție dacă România vrea să depășească actuala perioadă de criză și să treacă la un model de dezvoltare economică sănătos, bazat pe investiții și reforme reale, nu pe consum sau măsuri populiste.

Ministrul a subliniat că, în opinia sa, este esențial ca administrația să fie condusă de un profesionist capabil să transforme deciziile în rezultate concrete, amintind de performanțele lui Bolojan atât la Oradea, cât și în județul Bihor, experiență pe care acesta ar demonstra-o și la nivel guvernamental.

În acest context, Pîslaru a avut un mesaj dur pentru cei care îl critică pe premier, inclusiv din interiorul coaliției, afirmând că astfel de atacuri sunt nejustificate și ar trebui să le provoace rușine.

”Eu cred că Ilie Bolojan trebuie să reziste dacă vrem ca România să termine această perioadă în care ieşim din criză, pe de-o parte. Doi, facem reformele necesare ca să putem să aşternem un model de creştere economică viabil, deci nu bazat pe consum sau pe pomeni, ci un model bazat pe investiţii. Asta este ceea ce facem acum. Astea sunt marele shift (schimbări – n.r.). Şi trei, care este foarte important, ai nevoie de un profesionist în administraţie care să mişte administraţia şi să poată, într-adevăr, să ne asigure că atunci când spui că faci ceva, fă lucrul respectiv! Şi asta cred că a demonstrat la Oradea, a demonstrat în Bihor şi asta cred că demonstrează în guvern acum. Iar pentru toţi cei care îl fac în toate chipurile, chiar partenerii de coaliţie, mesajul meu este următorul: ar trebui să vă crape obrazul!”, a transmis Dragoş Pîslaru.

Dragoș Pîslaru afirmă că Ilie Bolojan a avut determinarea de a-și asuma reforme dificile, pe care PSD le-ar fi evitat în perioadele în care s-a aflat la guvernare.