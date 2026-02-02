Una dintre cele mai vizibile evoluții ale zilei este aprecierea leului față de francul elvețian, monedă de referință pentru mulți români cu credite mai vechi. Potrivit cursului oficial, francul a fost cotat la 5,5372 lei, după o scădere de peste doi bani. Acesta este cel mai redus nivel consemnat în ultima săptămână, semnalând o relaxare temporară a presiunii pe această pereche valutară.

Leul a reușit să câștige teren și în raport cu euro, moneda unică fiind cotată la 5,0959 lei. Evoluția indică o ușoară apreciere a monedei naționale, într-un context regional relativ stabil.

În schimb, dolarul american a pus presiune pe leu, fiind cotat la 4,2958 lei, în creștere cu peste doi bani față de ședința precedentă. De asemenea, lira sterlină s-a apreciat, ajungând la 5,8854 lei, ceea ce reflectă o depreciere a leului față de moneda britanică.

Piața metalelor prețioase a înregistrat o corecție puternică. Conform datelor BNR, prețul unui gram de aur a scăzut cu 54,4 lei, ajungând la 644,9082 lei. Este cel mai mic nivel din 13 ianuarie 2026 până în prezent și marchează una dintre cele mai ample scăderi zilnice din această perioadă.

Această evoluție vine după cotațiile ridicate înregistrate în ultimele săptămâni și poate indica o ajustare rapidă a pieței, pe fondul fluctuațiilor internaționale ale prețului aurului și al cursului de schimb.

Pe piața monetară, indicatorul-cheie pentru creditele în lei a rămas stabil. Indicele ROBOR la 3 luni este cotat la 5,87%, același nivel comunicat de BNR la finalul săptămânii trecute, vineri, 30 ianuarie 2026.

Potrivit explicațiilor oficiale, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzilor la care băncile se împrumută între ele în lei. Acesta este calculat zilnic pe baza mediei aritmetice a cotațiilor furnizate de zece bănci selectate de BNR și este stabilit pentru opt scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (o săptămână), 1M (o lună), 3M (trei luni), 6M (șase luni), 9M (nouă luni) și 12M (douăsprezece luni).

Așadat, cotațiile publicate luni de BNR conturează un tablou mixt: un leu mai puternic față de euro și francul elvețian, presiuni venite din partea dolarului și lirei sterline, o scădere accentuată a aurului și o stabilitate temporară a indicelui ROBOR la 3 luni. Evoluțiile sunt urmărite atent atât de populație, cât și de mediul de afaceri, în contextul impactului direct asupra creditelor, economiilor și prețurilor din economie.