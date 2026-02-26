Mihai Daraban, președintele CCIR: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere

Președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a salutat deschiderea recentă a Ambasadei Columbiei la București, după 24 de ani de absență, considerând că aceasta este un semnal important al dinamizării legăturilor socio-economice dintre cele două state.

Președintele Camera de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a subliniat că România și Columbia au un potențial ridicat de creștere a schimburilor comerciale, iar rolul CCIR este de a transforma acest potențial în parteneriate concrete. Acesta a evidențiat că industria românească este deja integrată în lanțuri de producție internaționale de top, precum subansamble pentru industria automotive fabricate în România și utilizate în automobile premium, ceea ce demonstrează că România este nu doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere.

Vizita în Columbia face parte din strategia CCIR de a promova comunitatea de afaceri românească pe piețe noi, cu parteneri și oportunități reale de business.