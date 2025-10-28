Potrivit DNSC, mesajele false îi îndeamnă pe utilizatorii WhatsApp să adauge un număr de telefon în agendă, pentru a primi instrucțiuni legate de presupuse activități plătite. După acest pas, victimele primesc solicitări de date personale, linkuri către site-uri false și mesaje prin care li se cer coduri de autentificare sau informații financiare.

Specialiștii atrag atenția că această metodă de fraudă – denumită vishing (apeluri și mesaje false în numele autorităților) – folosește identitatea vizuală a fostului CERT-RO pentru a câștiga credibilitate. Scopul final este furtul datelor bancare și compromiterea conturilor online.

„Ați primit pe WhatsApp un mesaj de la „Departamentul de Resurse Umane CERT.RO”, care vă promite câștiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri? Este o tentativă de fraudă prin apeluri false în numele unor instituții sau autorități – o înșelătorie digitală prin care atacatorii se folosesc de identitatea fostului CERT-RO pentru a vă fura datele personale și financiare. După ce utilizatorii adaugă în agendă numărul indicat, urmează mesaje prin care li se cer informații confidențiale, li se trimit linkuri către pagini false sau solicitări de coduri de autentificare”, arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Directoratul subliniază că nicio instituție publică nu contactează cetățenii pe WhatsApp pentru a le oferi locuri de muncă, bani sau premii. DNSC recomandă:

– să nu fie adăugate și contactate numere necunoscute;

– să nu fie accesate linkuri și să nu fie introduse coduri OTP sau SMS primite din surse suspecte;

– să fie verificate toate informațiile doar pe canalele oficiale;

– să fie activată autentificarea în doi pași (2FA) și folosite parole unice;

– mesajele suspecte să fie raportate la numărul 1911 sau pe site-ul pnrisc.dnsc.ro

Autoritatea reamintește că fraudele de acest tip evoluează constant, iar utilizatorii trebuie să manifeste prudență maximă atunci când primesc mesaje neașteptate care promit bani, beneficii sau avantaje imediate.

„Fiți vigilenți! Nicio instituție publică nu vă va contacta pe WhatsApp pentru oferte de câștiguri rapide. Siguranța digitală începe cu un singur gest: atenția”, transmite DNSC în comunicatul publicat pe rețelele sociale.