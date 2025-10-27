APCE a semnalat că actuala propunere privind auditarea cibernetică obligatorie și cu plată pentru prosumatori reprezintă a doua încercare de acest fel, după inițiativa respinsă anul trecut, lansată de Ministerul Energiei. Instituția a observat că există un interes persistent al unor actori de a promova această măsură, în pofida opoziției și a controverselor generate anterior.

În paralel cu discuțiile privind limitarea producției prosumatorilor, a apărut o inițiativă parlamentară desprinsă parcă dintr-un film prost de spionaj. Totul a pornit de la o prezentare recentă oferită unor deputați și senatori de către o firmă cu interese în zona IT, apropiată politicii, care a susținut că a descoperit o „breșă de securitate” în… invertoarele fotovoltaice ale românilor.

Surprinzător, nu era vorba despre parcurile fotovoltaice uriașe ale furnizorilor sau investitorilor privați, ci despre sistemele mici, de uz casnic, instalate de cetățeni. În cadrul acestei prezentări – mai degrabă o demonstrație de abilități „hacker” – un IT-ist a arătat cum ar putea, cu un telefon vechi, să preia controlul unui invertor fotovoltaic.

Apoi, într-un gest teatral, a explicat cum, prin modificarea unor setări, „ar putea” provoca supraîncărcarea bateriei și chiar o explozie în 30 de minute. Publicul, format din aleși ai poporului, a rămas impresionat și, în loc de aplauze, a reacționat cu… panică.

Emoția momentului s-a transformat rapid în inițiativă legislativă. Fascinați de spectacol, parlamentarii prezenți au ajuns la concluzia că, într-un eventual conflict România–China, toate invertoarele chinezești ar putea deveni „arme energetice” îndreptate împotriva țării.

Astfel, un grup de 25 de parlamentari a inițiat o propunere de lege „2 în 1”:

audit cibernetic obligatoriu al tuturor invertoarelor din România, efectuat de Direcția Națională de Securitate Cibernetică (DNSC) – o instituție fără competențe în domeniul energiei, și limitarea producției diurne a prosumatorilor.

Cu alte cuvinte, în loc să fie auditate marile parcuri fotovoltaice – adevăratele posibile puncte vulnerabile pentru sistemul energetic național – se propune verificarea, contra cost, a peste 260.000 de prosumatori și 330.000 de invertoare de cel puțin 77 de mărci și 4.000 de modele diferite. O misiune imposibilă, costisitoare și absurdă.

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) atrage atenția că acest proiect nu are legătură cu securitatea cibernetică, ci cu interese economice ale unor companii care ar urma să câștige contracte uriașe pentru auditarea invertoarelor.

România ar deveni, astfel, prima țară din lume care impune un control guvernamental și o taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor, încălcând nu numai 4 Directive Europene dar si principiile pieței unice europene și drepturile fundamentale ale proprietarilor de sisteme fotovoltaice.

În loc să susțină cea mai ieftină și mai curată formă de energie – cea produsă de cetățeni, la ei acasă – această inițiativă descurajează masiv investițiile în energia verde și riscă să blocheze tranziția energetică a României.

APCE nu se opune conceptului de acreditare cibernetică a echipamentelor energetice, atâta timp cât aceasta se bazează pe standarde europene clare, nu pe impulsuri legislative generate de spectacole pseudo-tehnice.

„România nu trebuie să devină un laborator al experimentelor legislative dictate de emoție sau interese de grup. Ne opunem cu fermitate transformării unui spectacol IT într-o politică energetică națională. Prosumatorii sunt parteneri ai tranziției verzi, nu inamici ai statului.”

— Dan Pîrșan, Președinte APCE

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România a transmis deja poziția sa oficială Parlamentului și tuturor instituțiilor responsabile, solicitând respingerea acestei inițiative abuzive și revenirea la o abordare rațională, bazată pe interesul public, nu pe scenarii alarmiste. Inițiativa încalcă nu mai putin de 4 Directive Europene si o vom ataca in contencios administrativ in cazul in care va trece de legislativ.