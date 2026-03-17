Această escrocherie a fost pusă în aplicare printr-o metodă care exploatează încrederea oamenilor în serviciile de curierat, folosind mesaje aparent legitime pentru a colecta date sensibile. Potrivit anchetatorilor, suspectul a transmis SMS-uri către mai multe persoane, incluzând un link care părea a proveni din partea unei firme de livrări.

Mesajele respective solicitau completarea unor informații necesare pentru livrarea unui colet, precum adresa exactă și, în mod fraudulos, datele cardului bancar. Victimele care au accesat linkul și au introdus informațiile cerute au oferit, fără să știe, acces direct la conturile lor bancare.

După ce intra în posesia acestor date, inculpatul efectua tranzacții neautorizate, retrăgând sume importante de bani. Ulterior, persoanele păgubite au constatat dispariția fondurilor din conturi, fără a înțelege inițial cum au fost compromise datele.

„În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în perioada 24.12.2025 – 15.02.2026, a utilizat, fără drept, datele cardurilor bancare ataşate unor conturi bancare deschise la diferite instituţii bancare pe numele persoanelor vătămate şi a efectuat mai multe operaţiuni financiare frauduloase, în valoare totală de 168.498,23 lei, împrejurare în care a accesat în mod ilegal sistemul informatic al societăţilor bancare care găzduiesc conturile bancare ale persoanelor vătămate”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, marţi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care instrumentează acest dosar.

Investigația desfășurată de procurori a scos la iveală amploarea acestei escrocherii, care a implicat un număr mare de acțiuni distincte, desfășurate pe parcursul a aproape două luni. Oamenii legii au documentat în detaliu modul de operare și numărul tranzacțiilor ilegale efectuate de suspect.

În urma probelor administrate, anchetatorii au stabilit că inculpatul este responsabil pentru 133 de acte de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase în formă continuată. Dintre acestea, cinci acte au fost încadrate ca tentative.

Procurorii subliniază că accesarea sistemelor informatice ale instituțiilor bancare s-a realizat fără drept, folosind datele obținute prin inducerea în eroare a victimelor. Astfel, întreaga activitate infracțională a fost construită pe baza unei scheme de manipulare bine organizate.

Marți, suspectul a fost arestat preventiv, măsură dispusă în contextul gravității faptelor și al numărului ridicat de victime. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pentru identificarea eventualelor alte persoane implicate.

Acest caz evidențiază riscurile tot mai frecvente asociate fraudelor online și metodele tot mai sofisticate utilizate în astfel de escrocherii, în care atacatorii se folosesc de identități false și de încrederea utilizatorilor în servicii cunoscute.