În ultimele săptămâni, autoritățile din Brăila și Galați au prins mai mulți infractori care cumpărau telefoane de ultimă generație folosind bancnote false. Suspecții urmăreau anunțurile online pentru a identifica telefoanele cele mai scumpe și se prezentau cu sume mari de numerar, pretinzând că nu au bancnote mai mici.

Chestorul Ramona Dabija explică că operațiunea a fost realizată în colaborare cu Europol și alte agenții internaționale.

În ultima perioadă, sute de dosare au fost deschise pentru punerea în circulație a bancnotelor false, ceea ce subliniază riscul pentru persoanele care vând bunuri prin anunțuri online. Experții recomandă atenție sporită și verificarea atentă a bancnotelor înainte de a finaliza tranzacții în numerar.

”În cazul operațiunii care a avut loc în aceste zile atât în Galați, cât și în Brăila, colegii noștri de la contrafacerea falsului de monedă au lucrat în colaborare cu Europolul, dar și cu alte agenții de aplicare a legii din euro. Metoda folosită de infractori în acest caz era un aparent simplă. Ei căutau anunțuri la mica publicitate pentru a vedea care erau telefoanele cele mai scumpe și apoi, sub pretextul că nu au bancnote de valoare mai mică, foloseau astfel de bancnote false”, spune aceasta.

Chestorul Dabija a oferit la Antena 3 câteva sfaturi esențiale pentru a identifica bancnotele contrafăcute:

Materialul bancnotei – Bancnotele autentice sunt confecționate din bumbac și se simt diferit la atingere. Cele false pot fi mai moi, lucioase sau cu un aspect neobișnuit. Verificarea la lumină – Elemente precum filigranul sau fereastra transparentă trebuie să fie integrate în bancnotă, nu doar imprimate. Desenele și cifrele trebuie să pară încorporate în hârtie, iar cerneala să fie de calitate. Controlul la atingere – Multe bancnote au elemente în relief. Trecerea degetului peste acestea trebuie să le facă perceptibile, semnalizând autenticitatea.

”Dacă vrei să nu pici victima unor astfel de infractori care utilizează bani falși pentru a achiziționa diverse bunuri, trebuie să știi câteva elemente de bază. În primul rând, hârtia din care este confecționată o bancnota autentică este din bumbac. Atunci când ai în mână o astfel de bancnotă contrafăcută, trebuie să fii atent că ea poate să fie mai moale, mai lucioasă sau oricum, să trezească suspiciuni că este dintr-un material diferit de o bancnotă autentică. Al doilea principiu după care ne ghidăm este să privești bancnota de preferat în lumină. Atunci vei observa elementele de siguranță pe care o bancnotă autentică trebuie să le conțină. Elementul de siguranță trebuie să fie integrat în bancnotă și să nu pară că este imprimat, desenele să fie clare și la fel să pară că sunt introduse în hârtie și nu imprimate, iar cerneala trebuie să fie de calitate. Un al treilea element de care trebuie să ții cont este la atingere. În general, o bancnotă autentică are elemente care atunci când treci cu mâna pe suprafața ei, ele ies în relief”, a continuat chestorul Ramona Dabija.

Întâlnește-te cu cumpărătorul într-un loc public, de preferat lângă o unitate bancară sau casă de schimb valutar.

Evită să accepți plăți care par neobișnuit de mari sau exclusiv în numerar.

Dacă descoperi o bancnotă falsă, sună imediat la 112 și nu încheia tranzacția.