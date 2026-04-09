Curs valutar joi, 9 aprilie. Cea mai semnificativă apreciere a fost înregistrată în raport cu francul elvețian, unde leul a câștigat mai mult de un ban și jumătate. Astfel, francul elvețian a fost cotat la 5,5139 lei, atingând cel mai scăzut nivel din 23 ianuarie 2026 până în prezent.

Leul românesc a avut o evoluție pozitivă și în raport cu alte monede importante. În cazul lirei sterline, moneda națională s-a apreciat cu aproape un ban, cursul ajungând la 5,8478 lei. De asemenea, leul a câștigat teren și în fața monedei unice europene, euro fiind cotat la 5,0937 lei.

Pe de altă parte, leul a pierdut teren în raport cu dolarul american, care a fost cotat la 4,3629 lei, marcând o ușoară depreciere a monedei naționale în fața acestei valute.

În ceea ce privește metalele prețioase, prețul aurului a înregistrat o scădere semnificativă. Gramul de aur s-a ieftinit cu 7,85 lei, ajungând la o valoare de 663,3213 lei.

Datele publicate de Banca Națională a României (BNR) reflectă astfel o zi în care leul românesc a avut o evoluție mixtă, cu aprecieri importante în raport cu francul elvețian, lira sterlină și euro, dar și cu o ușoară pierdere în fața dolarului american, în timp ce aurul s-a ieftinit considerabil.

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11, indică o ușoară scădere pe majoritatea scadențelor în data de 9 aprilie 2026 comparativ cu ziua precedentă, 8 aprilie 2026.

În ceea ce privește indicele ROBID, valorile din 9 aprilie 2026 au fost de 5,42% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N), 5,44% pentru o săptămână (1W), 5,50% pentru o lună (1M), 5,58% pentru trei luni (3M), 5,61% pentru șase luni (6M) și 5,66% pentru 12 luni. Comparativ, în 8 aprilie 2026, valorile au fost ușor mai ridicate pe termen foarte scurt: 5,44% pentru O/N și T/N, 5,45% pentru 1W, în timp ce pentru celelalte scadențe nivelurile au rămas identice – 5,50% la 1M, 5,58% la 3M, 5,61% la 6M și 5,66% la 12M.

În cazul indicelui ROBOR, pe 9 aprilie 2026, dobânzile au fost de 5,71% pentru O/N și T/N, 5,73% pentru o săptămână, 5,79% pentru o lună, 5,88% pentru trei luni, 5,94% pentru șase luni și 6,00% pentru 12 luni. În ziua anterioară, 8 aprilie 2026, nivelurile au fost ușor mai mari pe termen scurt: 5,73% pentru O/N și T/N, 5,74% pentru 1W și 5,80% pentru 1M, în timp ce valorile pentru 3M, 6M și 12M au rămas neschimbate, la 5,89%, 5,94% și respectiv 6,00%.

Data Tip O/N T/N 1W 1M 3M 6M 12M 09.04.2026 ROBID 5,42 5,42 5,44 5,50 5,58 5,61 5,66 09.04.2026 ROBOR 5,71 5,71 5,73 5,79 5,88 5,94 6,00 08.04.2026 ROBID 5,44 5,44 5,45 5,50 5,58 5,61 5,66 08.04.2026 ROBOR 5,73 5,73 5,74 5,80 5,89 5,94 6,00

De asemenea, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) pentru perioada trimestrului IV din 2025 (2025T4) este de 5,58% pe an.

Acest indice este calculat conform regulilor privind determinarea și publicarea indicelui zilnic și a indicelui de referință trimestrial, reglementate prin OUG 19/2019 și publicate pe site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.