Curs valutar joi, 9 aprilie. Cea mai semnificativă apreciere a fost înregistrată în raport cu francul elvețian, unde leul a câștigat mai mult de un ban și jumătate. Astfel, francul elvețian a fost cotat la 5,5139 lei, atingând cel mai scăzut nivel din 23 ianuarie 2026 până în prezent.
Curs valutar joi, 9 aprilie
Leul românesc a avut o evoluție pozitivă și în raport cu alte monede importante. În cazul lirei sterline, moneda națională s-a apreciat cu aproape un ban, cursul ajungând la 5,8478 lei. De asemenea, leul a câștigat teren și în fața monedei unice europene, euro fiind cotat la 5,0937 lei.
Pe de altă parte, leul a pierdut teren în raport cu dolarul american, care a fost cotat la 4,3629 lei, marcând o ușoară depreciere a monedei naționale în fața acestei valute.
În ceea ce privește metalele prețioase, prețul aurului a înregistrat o scădere semnificativă. Gramul de aur s-a ieftinit cu 7,85 lei, ajungând la o valoare de 663,3213 lei.
Datele publicate de Banca Națională a României (BNR) reflectă astfel o zi în care leul românesc a avut o evoluție mixtă, cu aprecieri importante în raport cu francul elvețian, lira sterlină și euro, dar și cu o ușoară pierdere în fața dolarului american, în timp ce aurul s-a ieftinit considerabil.
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR indică o ușoară scădere pe majoritatea scadențelor
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11, indică o ușoară scădere pe majoritatea scadențelor în data de 9 aprilie 2026 comparativ cu ziua precedentă, 8 aprilie 2026.
În ceea ce privește indicele ROBID, valorile din 9 aprilie 2026 au fost de 5,42% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N), 5,44% pentru o săptămână (1W), 5,50% pentru o lună (1M), 5,58% pentru trei luni (3M), 5,61% pentru șase luni (6M) și 5,66% pentru 12 luni. Comparativ, în 8 aprilie 2026, valorile au fost ușor mai ridicate pe termen foarte scurt: 5,44% pentru O/N și T/N, 5,45% pentru 1W, în timp ce pentru celelalte scadențe nivelurile au rămas identice – 5,50% la 1M, 5,58% la 3M, 5,61% la 6M și 5,66% la 12M.
În cazul indicelui ROBOR, pe 9 aprilie 2026, dobânzile au fost de 5,71% pentru O/N și T/N, 5,73% pentru o săptămână, 5,79% pentru o lună, 5,88% pentru trei luni, 5,94% pentru șase luni și 6,00% pentru 12 luni. În ziua anterioară, 8 aprilie 2026, nivelurile au fost ușor mai mari pe termen scurt: 5,73% pentru O/N și T/N, 5,74% pentru 1W și 5,80% pentru 1M, în timp ce valorile pentru 3M, 6M și 12M au rămas neschimbate, la 5,89%, 5,94% și respectiv 6,00%.
|Data
|Tip
|O/N
|T/N
|1W
|1M
|3M
|6M
|12M
|09.04.2026
|ROBID
|5,42
|5,42
|5,44
|5,50
|5,58
|5,61
|5,66
|09.04.2026
|ROBOR
|5,71
|5,71
|5,73
|5,79
|5,88
|5,94
|6,00
|08.04.2026
|ROBID
|5,44
|5,44
|5,45
|5,50
|5,58
|5,61
|5,66
|08.04.2026
|ROBOR
|5,73
|5,73
|5,74
|5,80
|5,89
|5,94
|6,00
De asemenea, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) pentru perioada trimestrului IV din 2025 (2025T4) este de 5,58% pe an.
Acest indice este calculat conform regulilor privind determinarea și publicarea indicelui zilnic și a indicelui de referință trimestrial, reglementate prin OUG 19/2019 și publicate pe site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.
