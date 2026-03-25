Florian Bichir a vorbit, azi, în podcastul lui Robert Turcescu, de pe evz.ro, la care a participat și jurnalistul Liviu Mihaiu, despre fundamentul oricărei credințe religioase. Nevoia omului de-a se proiecta undeva, într-un orizont, dincolo după moarte.

Istoricul a spus că, deși nicio religie nu pledează pentru ură și violență, problema este legată de interpretarea doctrinelor. Și de aici, în istorie, s-au născut conflicte de proporții.

„Vreau să vă spun că prin definiție orice religie, eu de-aia nu fac diferențe, este bună. Pentru că ce îi spune până la urmă omului, muritorului? Băi, dacă asculti de mine, o să-ți ofer nemurirea. Asta e funcția de bază. Nici nu avem o viață finită. Te-ai născut și ai murit. Ce spune religia? Domne, dacă asculti de regula mea, o să te întâlnești cu îngerii la Doamne Doamne, da? Sau mă rog, fiecare cum vede Raiul sau lumea cealaltă”, a spus Bichir.

El a vorbit despre momentul istoric de la jumătatea secolului al XV-lea, atunci când germanul Johannes Gutenberg a inventat tiparul. Ulterior, interpretarea textelor religioase au creat conflicte.

„În principiu toate sunt bune și nicio religie nu propagă ura, uciderea. Problema e în interpretarea lor. Și de aici, ca să mă duc la Gutenberg, când a ajuns Biblia sau cărțile sfinte în mâna tuturor, Nu a sacerdoților, care știau să înțeleagă și spiritul. A început nemurirea. Eu demonstrez și la cursul meu că dacă iau Scriptura și iau un fragment din ea, iau Matei 12 cu 24, acu’ dimpotrivă, vinde cămașa și ia sabie, fac un jihad creștin de rup”, a mai afirmat invitatul lui Robert Turcescu.

„Deci, interpretarea textelor în sine duce la o astfel de degenerare a religiei și la aceste războaie religioase. Războiul niciodată nu se vede la sfârșit. Uitați-vă la India, da? India, Pakistan. Deci nu e nicio diferență între un pakistanez și un indian. Biologic, cum doriți. E numai legat de religii. Unul musulman, unul hindus. S-au măcelărit întâi, uitați-vă în Iugoslavia. Slavii! Dacă le iei ADN-uri, sunt la fel, numai că unul romano-catolic, unul ortodox, unul musulman. Și alte influențe, da? Deci există războaie religioase”, a mai spus istoricul.

Florian Bichir a oferit și alte exemple de neînțelegeri ce au avut la bază religia.