Călin Georgescu a devenit ținta unor critici directe din partea lui Gigi Becali, care a reacționat ferm la modul în care fostul candidat la prezidențiale abordează teme religioase în discursul public. Omul de afaceri a explicat la România TV că nu poate accepta o colaborare politică în condițiile în care Georgescu face afirmații pe care le consideră lipsite de fundament teologic.

În intervenția sa, Becali a subliniat că problema nu este una personală, ci ține de modul în care sunt folosite conceptele religioase în spațiul public. Acesta a insistat că a atras atenția în repetate rânduri asupra acestui aspect și că nu este dispus să ignore ceea ce consideră a fi derapaje.

„Am spus că e posibil să fac o alianță cu Georgescu pentru că soția lui, între timp, vorbește de monahii, nu mai vorbește de șamani cum vorbea pe vremuri. Adică vorbește despre creștinism, despre religia noastră ortodoxă, nu mai vorbește de șamani cum vorbea pe vremuri că așa m-am dezis de el când zicea tot felul de tâmpenii”, a transmis Gigi Becali.

Afirmațiile vin în contextul în care Călin Georgescu a făcut o paralelă între tensiunile geopolitice și o presupusă confruntare spirituală, idee care a stârnit reacții critice din partea lui Becali.

Călin Georgescu ar putea deveni partener politic pentru Gigi Becali doar dacă își schimbă discursul public, în special în ceea ce privește referințele religioase. Patronul FCSB a explicat că orice colaborare depinde strict de renunțarea la ceea ce el consideră a fi interpretări greșite ale credinței.

Becali a detaliat faptul că analogiile făcute de Georgescu între conflictele internaționale și elemente din teologia creștină sunt, în opinia sa, profund eronate și periculoase. El a menționat inclusiv exemple concrete, în care sunt invocate personaje biblice sau concepte religioase fără o înțelegere corectă.

„Cu mine faci tovărășii dar nu vorbești de credință că vorbești aiurea tâmpenii. E posibil să fac tovărășia cu Georgescu. Dacă nu bate câmpii cu văzduhul și cu cerul că o să-i spun. Tu ca să vorbești să faci analogia cu sfârșitul lumii trebuie să fie întâi ecuația cu Sf. Ilie care este omorât de Satan, în ecuația ta îl scoți din ecuație. Vorbește și face analogii sfinte care bat spre erezie. I-am transmis de atâtea ori să nu mai vorbească de credință că nu știe și face erezii, că analogia asta e tot o erezie, o nebunie, că e luptă între cer și văzduh. Adică cerul e America și văzduhul e Iranul? Sau cine e Arhanghelul Mihail, America și Iranul e Satan? Niște tâmpenii vorbește”, punctează Gigi Becali.

Declarațiile subliniază o delimitare clară între cei doi, chiar dacă Becali nu exclude complet o posibilă apropiere în plan politic.

Călin Georgescu este descris de Gigi Becali ca fiind o persoană sinceră, chiar dacă opiniile sale sunt considerate exagerate sau greșite. Omul de afaceri a insistat că nu îl consideră pe Georgescu un manipulator, ci mai degrabă pe cineva care crede în ideile pe care le exprimă.

Becali a făcut referire la discuții anterioare dintre ei și la faptul că există o anumită cunoaștere reciprocă, care îl determină să nu pună la îndoială buna-credință a fostului candidat.