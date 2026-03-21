Fostul premier a declarat că îl cunoaște de mai mult timp pe Călin Georgescu și că acesta încerca să transmită imaginea unui om cu expertiză. Potrivit lui Petre Roman, mesajele promovate de acesta se bazează pe formulări fără conținut concret și pe apeluri la emoție.

El a făcut referire și la modul în care Călin Georgescu s-a promovat în spațiul public, arătând că, deși a susținut că nu are nevoie de internet, principalul instrument prin care s-a afirmat a fost reprezentat de rețelele sociale, în special TikTok.

Petre Roman a afirmat că astfel de contradicții ridică semne de întrebare și a caracterizat discursul drept unul populist.

„L-am cunoscut destul de bine pe Călin Georgescu. Atunci încerca să dovedească că este un om instruit și are expertiză. Face apel tot timpul la Dumnezeu, dar frazele lui sunt goale de Dumnezeu. A fost momentul alegerilor anulate în acele condiții. A spus că nu are nevoie de internet, aici avem deja o minciună evidentă. Principalul instrument cu care s-a afirmat a fost TikTok, adică rețelele sociale”, transmite Petre Roman, potrivit România TV.

În același context, Petre Roman a vorbit despre decizia Curții Constituționale din decembrie 2024 de anulare a alegerilor prezidențiale.

Acesta a arătat că hotărârea a fost una dificilă, dar a apreciat că a fost întemeiată din punct de vedere constituțional. El a menționat că, la momentul respectiv, decizia a fost intens criticată, inclusiv la adresa conducerii Curții Constituționale.

Petre Roman a mai spus că, din perspectiva actuală, situația poate părea mai simplă, însă în acel moment contextul era mult mai complicat.

„Eu îmi aduc aminte că atunci când CCR a luat această decizie foarte complicată, foarte grea, de anulare, presa, inclusiv și dumneavoastră, l-au judecat foarte aspru pe președintele CCR, Marian Enache, care, în opinia mea, a făcut un act de curaj și întemeiat constituțional. A fost o decizie foarte grea dar era, cred, necesară. Din perspectiva de azi, lucrurile par mai simple, atunci era mult mai complicat”, mai arată Petre Roman.

Fostul lider politic a subliniat că românii ar trebui să fie atenți la discursurile politice care se bazează pe emoție și imagini sugestive, fără a oferi soluții concrete.

„Acum important este că n-a fost un episod simplu, dar că este un episod politic ce ar trebui să ne arate tuturor cât de importantă este responsabilitatea omului politic. Adică propozițiile găunoase, populiste, care fac apel la tot felul de imagini, la divinitate, astea ar trebui să nu aibă ce căuta în politica concretă. Politica înseamnă răspundere pentru ceea ce se întâmplă cu țara și cu românii”, a mai specificat Petre Roman.

Referindu-se la sloganul „Hrană. Apă. Energie”, Petre Roman a apreciat că acesta nu este însoțit de o viziune sau de un plan clar. În opinia sa, în politică este necesară existența unor strategii și soluții concrete, nu doar formulări generale.

Acesta a adăugat că responsabilitatea în politică presupune asumarea deciziilor și a consecințelor acestora asupra societății.