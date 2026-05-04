Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, se află în această perioadă la Muntele Athos, unde petrece trei zile în post și rugăciune. Șederea sa are loc într-un cadru monahal, dedicat reculegerii spirituale și dialogului religios.

În timpul vizitei, acesta s-a întâlnit cu una dintre cele mai importante figuri ale vieții monahale de pe Muntele Athos, părintele arhimandrit Efrem, starețul Mănăstirii Vatoped. Discuția dintre cei doi a avut loc în contextul acestei retrageri spirituale, iar pe parcursul șederii sale, Călin Georgescu urmează să poarte dialoguri și cu alți monahi din comunitatea athonită, potrivit Gândul.

Arhimandritul Efrem Vatopedinul este părinte duhovnicesc și stareț al Mănăstirii Vatoped de pe Muntele Athos, din Grecia, fiind cunoscut și ca ucenic al bătrânului Iosif Vatopedinul.

Acesta provine dintr-o familie cipriotă modestă, dar profund credincioasă. S-a născut la data de 5 iunie 1956, în localitatea Peristeronopighí din Cipru, primind la botez numele Vassilios. În copilărie, viața sa a fost marcată de pierderi și dificultăți, rămânând orfan în contextul invaziei turcești din Cipru, potrivit sursei citate anterior.

Călin Georgescu a declarat în anul 2024 că provine dintr-o familie creștin-ortodoxă. El a explicat că bunicii săi au fost preoți ortodocși, în timp ce tatăl său, Scarlat Georgescu, a avut o altă carieră, fiind mai întâi militar, iar apoi inginer. De asemenea, a spus că nu este antisemit și că se consideră creștin prin educație și prin felul în care a fost crescut. El a mai afirmat că vede România ca fiind țara sa, pe care o consideră un dar de la Dumnezeu, primit prin iubire.

În același interviu, a adăugat că, din moment ce se află în propria țară, consideră că orice subiect poate fi discutat și că nu ar trebui ca persoane din afara țării să îi spună ce să facă. Totodată, a subliniat că îi respectă pe ceilalți, atât timp cât și ei îl respectă la rândul lor.