Gigi Becali a declarat că s-a întâlnit cu Călin Georgescu înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, după ce acesta i-ar fi solicitat sprijinul politic.

Potrivit lui Becali, Georgescu a venit la el acasă și i-a prezentat planurile sale politice, cerând susținere de imagine, nu sprijin financiar. Discuția ar fi durat aproximativ o oră.

Becali a explicat că i-a transmis că îl susține pe George Simion dacă acesta ajunge în turul doi, însă, în cazul în care acest lucru nu s-ar fi întâmplat, i-ar fi promis sprijinul lui Georgescu. El a arătat că la acel moment nu considera posibil ca Georgescu să ajungă în turul doi și că a făcut această promisiune pentru a încheia discuția.

„Georgescu a venit înainte de alegeri și mi-a cerut sprijinul. A venit la mine la Palat și mi-a spus: candidez, vreau sprijinul dumitale. Eu i-am spus: domnul Georgescu, sunt tovarăș cu Simion, i-am promis lui că dacă intră în turul doi îl susțin pe el, adică pe Simion. Dacă nu intră Simion în turul doi îți promit că te susțin pe tine. La vremea aia, ca să scap de el, nici gând că va intra în turul doi. Dar dacă a intrat în turul doi trebuia să mă țin de cuvânt. Am promis că îl susțin. Și acum dacă ar fi în turul doi cu Lasconi l-aș susține”, a declarat Gigi Becali pentru România TV.

Ulterior întâlnirii, Gigi Becali a afirmat că și-a reconsiderat poziția față de Călin Georgescu, în urma declarațiilor acestuia și a modului în care a evoluat în spațiul public.

El a spus că, după apariția unor controverse legate de discursul lui Georgescu, a decis să nu îl mai susțină. În același timp, a precizat că nu poate ignora susținerea pe care acesta o are în rândul unei părți a electoratului.

„Apoi au fost toate acele discuții, că a început să vorbească ce vorbea, iar atunci mi-am retras sprijinul. Între timp, văzând că are capitalul pe care îl are, și îl are, nu poți să îl ignori pe Georgescu. Pe mine nu mă interesează, nu merg în Parlament, votez doar online, e prea mare circ, eu nu suport circul. Acum la bătrânețe să mă apuc să mă bat nu-mi stă bine. Nu că aș putea să nu mă bat, dar e rușinos”, mai arată Gigi Becali.

Gigi Becali a mai declarat că întâlnirea a fost organizată la solicitarea unei alte persoane, care l-ar fi rugat să îl primească pe Călin Georgescu.

El a explicat că în cadrul discuției au fost prezentate planuri politice, însă nu a oferit detalii complete despre conținutul acesteia, precizând că a relatat doar esența.

Potrivit lui Becali, solicitarea lui Georgescu a vizat exclusiv susținerea publică și implicarea sa în campanie, nu un sprijin financiar.