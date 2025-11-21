Decizia publicată în Monitorul Oficial definește în detaliu rolul și regulile interne ale Grupului de lucru, menit să asigure o coordonare unitară a tuturor inițiativelor românești depuse în cadrul instrumentului SAFE.

Conducerea grupului va fi exercitată de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, instituție responsabilă atât de direcția strategică a activității, cât și de organizarea logistică a întâlnirilor. Secretariatul tehnic va elabora convocările, va centraliza datele furnizate de instituțiile participante și va redacta sinteze periodice transmise premierului.

Documentul stipulează că reuniunile sunt închise publicului, iar materialele rezultate din activitate, cu excepția sintezelor oficiale, vor avea statut de documente de lucru. Această prevedere urmărește protejarea informațiilor sensibile, având în vedere natura sectorului de apărare și caracterul tehnic al proiectelor analizate.

Componența grupului reunește instituții cu responsabilități distincte în domeniul securității, infrastructurii strategice, economiei și relațiilor externe. Administrația Prezidențială este reprezentată la nivel de consilier de stat, în timp ce Ministerul Apărării participă atât prin conducerea politică, cât și prin Direcția Generală pentru Armamente.

Ministerul Afacerilor Interne își trimite reprezentanții de rang înalt, inclusiv pe secretarul de stat Raed Arafat, alături de structuri cu atribuții în protecția internă și gestionarea situațiilor de urgență.

De asemenea, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Externe participă prin oficiali de nivel înalt, la care se adaugă Serviciul Român de Informații, prezent prin directorul interimar.

Decizia prevede și posibilitatea includerii temporare, atunci când este necesar, a unor reprezentanți ai SIE, STS, SPP sau ai Ministerului Transporturilor. În acest fel, grupul poate adapta componența la specificul proiectelor analizate, care pot include atât capabilități industriale, cât și infrastructuri critice sau soluții tehnologice.

Administrația Prezidențială

Radu Burnete, consilier prezidențial

Ministerul Apărării Naționale

Liviu-Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării

Șeful Direcției Generale pentru Armamente

Ministerul Afacerilor Interne

Cătălin Predoiu, ministru

Raed Arafat, secretar de stat

Reprezentanți ai Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI)

Ministerul Economiei

Radu-Dinel Miruță, ministru

Ministerul Afacerilor Externe

Oana Țoiu, ministru

Ministerul Finanțelor

Alexandru Nazare, ministru

Serviciul Român de Informații

Răzvan Ionescu, director interimar

Instituții care pot fi cooptate la nevoie

Reprezentanți ai SIE

Reprezentanți ai STS

Reprezentanți ai SPP

Reprezentanți ai Ministerului Transporturilor

Mandatul principal al grupului vizează elaborarea Planului național de investiții SAFE, document strategic care va include proiectele considerate eligibile pentru finanțare europeană. Acest plan va fi prezentat Guvernului și Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru aprobare, reprezentând baza pe care România își va structura propunerile către Comisia Europeană.

În procesul de selecție, grupul analizează necesitățile formulate de instituțiile din domeniul securității și apărării, verifică cerințele operaționale ale fiecărui proiect și identifică eventualele suprapuneri între inițiative. Rolul său include și coordonarea schimbului de date între instituțiile românești și structurile europene responsabile de instrumentul SAFE, astfel încât întregul sistem de raportare să fie coerent și sincronizat.

Un aspect relevant este prevederea conform căreia, în situația în care membrii nu ajung la un consens, decizia finală aparține Șefului Cancelariei Prim-Ministrului. Această formulare consolidează rolul Cancelariei în orientarea direcției strategice pe care o va urma România în materializarea proiectelor de apărare finanțate la nivel european.

Documentul introduce și reguli privind accesul la informații, precizând că toți membrii grupului trebuie să dețină certificare ORNISS pentru consultarea documentelor NATO sau UE clasificate.

Reuniunile pot avea loc atât în format fizic, cât și online, iar convocările sunt transmise cu minimum trei zile înainte, cu posibilitatea reducerii termenului în cazuri urgente. Acest cadru procedural urmărește să asigure un proces de lucru riguros, adaptat ritmului specific proiectelor din domeniul apărării.