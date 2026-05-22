Ministerul Energiei a precizat într-o postare realizată pe Facebook că, în perioada 8-22 mai 2026, au fost autorizate și plătite patru cereri de transfer aferente proiectelor finanțate prin PNRR. De la începutul programului, valoarea totală a plăților cumulate către beneficiari a ajuns la aproximativ 280 milioane euro.

În prezent, 73 de cereri de transfer sunt în curs de procesare, cu o valoare totală estimată la aproximativ 117 milioane euro. Instituția a prezentat și structura acestor cereri, în funcție de anul și trimestrul depunerii.

Pentru anul 2024, cererile aflate în procesare au o valoare totală de aproximativ 7 milioane euro, corespunzătoare a 7 dosare. Acestea sunt împărțite între trimestrul 3 din 2024, cu 4,52 milioane euro pentru 6 dosare, și trimestrul 4 din 2024, cu 2,45 milioane euro pentru un dosar.

Pentru anul 2025, totalul cererilor în procesare este de aproximativ 82 milioane euro, corespunzător a 46 de dosare. Din această sumă, trimestrul 1 include 3,32 milioane euro pentru 4 dosare, trimestrul 2 include 4,34 milioane euro pentru 7 dosare, trimestrul 3 include 36,12 milioane euro pentru 25 de dosare, iar trimestrul 4 include 38,63 milioane euro pentru 10 dosare.

Pentru anul 2026, cererile aflate în procesare însumează aproximativ 28 milioane euro, aferente a 20 de dosare. Acestea sunt împărțite între trimestrul 1, cu 12,18 milioane euro pentru 9 dosare, și trimestrul 2, cu 15,67 milioane euro pentru 11 dosare.

Ministerul Energiei mai arată că valoarea totală pentru care se mai pot depune cereri de plată este de aproximativ 420 milioane euro. Această sumă poate fi modificată în funcție de dinamica implementării contractelor de finanțare, inclusiv eventuale încetări ale acestora, precum și de procesul de negociere al PNRR derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu Comisia Europeană.

Instituția precizează că implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează o evoluție concretă, iar la nivel instituțional sunt asumate obiective clare pentru deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie utilizate la timp și cu impact asupra proiectelor aflate în derulare.

De asemenea, Ministerul Energiei arată că un rol important în această etapă l-a avut întărirea capacității administrative, inclusiv prin sprijinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), care a asigurat implicarea a șapte persoane dedicate proceselor operaționale necesare implementării.

„Ministerul Energiei precizează că implementarea proiectelor finanţate prin PNRR înregistrează o evoluţie concretă. La nivel instituţional, sunt asumate ţinte clare, cu accent pe deblocarea şi eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen şi cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare. Un element important în această etapă l-a reprezentat întărirea capacităţii administrative, inclusiv prin sprijinul MIPE, care a asigurat implicarea a şapte persoane dedicate pentru susţinerea proceselor operaţionale necesare”, a transmis Ministerul Energiei.

Instituția subliniază că această colaborare interinstituțională este esențială pentru atingerea obiectivelor asumate și pentru transformarea finanțărilor europene în rezultate concrete pentru România. În final, Ministerul Energiei transmite mulțumiri ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, precum și secretarului de stat responsabil de coordonarea PNRR, Carmen Moraru, pentru sprijinul acordat și implicarea în accelerarea implementării programului.