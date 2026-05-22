Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 207 milioane de euro, iar diferența față de finanțarea europeană va fi asigurată din fondurile proprii ale partenerilor implicați: Delgaz Grid, Transelectrica și operatorul bulgar ESO.

Proiectul este coordonat de Delgaz Grid, companie parte a grupului E.ON România, alături de CNTEE Transelectrica SA și ESO Bulgaria, operatorul de transport al energiei electrice din țara vecină. Semnarea contractului a avut loc în prezența reprezentanților Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu și a oficialilor Comisiei Europene.

Reprezentanții Delgaz Grid au transmis că proiectul CARMEN reprezintă primul Proiect de Interes Comun din aria Smart Grids care obține finanțare europeană pentru dezvoltarea și modernizarea rețelelor de transport și distribuție din România.

„CARMEN este primul Proiect de Interes Comun din aria tematică Smart Grids care obține finanțare pentru dezvoltarea și modernizarea rețelelor de transport și distribuție din România. Am făcut un pas foarte important în derularea acestui proiect strategic atât pentru companiile noastre, cât și pentru sistemele energetice din cele două țări. Proiectul va contribui în mod direct la creșterea capacității rețelelor de a prelua energia produsă descentralizat. Sprijinim, astfel, producătorii de energie din surse regenerabile, viitorii prosumatori și, în egală măsură, consumatorii finali de energie electrică”, a declarat Volker Raffel, președintele Consiliului de Administrație al Delgaz Grid.

Potrivit companiei, proiectul urmărește dezvoltarea unei rețele inteligente de transport și distribuție a energiei electrice, prin modernizarea și digitalizarea infrastructurii existente.

Transelectrica a transmis că proiectul va accelera digitalizarea rețelei electrice de transport și va contribui la integrarea unei cantități mai mari de energie produsă din surse regenerabile.

„Obținerea finanțării europene pentru proiectul CARMEN confirmă importanța dezvoltării infrastructurii energetice inteligente la nivel regional și european. Pentru Transelectrica, acest proiect reprezintă un pas în sensul accelerării procesului de digitalizare a rețelei electrice de transport, al creșterii capacității de integrare a energiei din surse regenerabile și consolidarea securității energetice”, a transmis Ștefăniță Munteanu, președintele Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA.

Acesta a subliniat că proiectul va consolida colaborarea dintre operatorii de transport și distribuție din România și Bulgaria și va contribui la dezvoltarea unei rețele energetice mai flexibile și mai rezistente.

„Prin colaborarea strânsă dintre operatorii de transport și distribuție din România și Bulgaria, contribuim împreună la consolidarea unei rețele interconectate mai flexibile, mai reziliente și mai bine pregătită să facă față provocărilor tranziției energetice”, a declarat reprezentantul Transelectrica.

Reprezentanții ESO Bulgaria au anunțat că investițiile realizate prin proiectul CARMEN vor avea un rol important în modernizarea rețelei electrice din nord-estul Bulgariei și în integrarea energiei produse din surse regenerabile.

„În Bulgaria, modernizarea rețelei de transport al energiei electrice prin acest proiect are ca obiectiv creșterea capacității acesteia în partea de nord-est a țării, pentru valorificarea potențialului de producție a energiei electrice verzi și asigurarea transportului energiei din surse regenerabile pe coridorul prioritar Nord-Sud”, a declarat Kiril Georgiev, CEO ESO Bulgaria.

Oficialul bulgar a precizat că finanțarea europeană va permite adaptarea rețelelor energetice la noile cerințe generate de mobilitatea electrică, centrele de date și producția de hidrogen verde.

„Finanțarea europeană va permite modernizarea rețelei astfel încât aceasta să poată răspunde în mod adecvat nevoilor generate de dezvoltarea mobilității curate, a centrelor de date și a tehnologiilor pentru producția de hidrogen verde”, a transmis Kiril Georgiev.

Potrivit comunicatului, proiectul are mai multe obiective majore, printre care modernizarea și digitalizarea rețelelor de transport și distribuție, creșterea stabilității și flexibilității sistemului energetic și îmbunătățirea cooperării transfrontaliere dintre România și Bulgaria.

De asemenea, proiectul presupune implementarea unor soluții avansate de tip smart grid, precum Dynamic Line Rating, sisteme FACTS pentru stabilitatea rețelei și monitorizare în timp real.

Autoritățile și companiile implicate susțin că investițiile vor contribui la reducerea congestiilor din rețea, integrarea noilor capacități de producție din surse regenerabile și creșterea securității energetice în regiune.

Din valoarea totală a proiectului, componenta care revine Delgaz Grid este de 77,5 milioane de euro, dintre care aproape 39 milioane de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Transelectrica va beneficia de investiții de 70,7 milioane de euro, din care aproape 35,4 milioane de euro sunt fonduri europene, iar componenta ESO Bulgaria este evaluată la 59,3 milioane de euro, cu aproape 29,6 milioane de euro finanțare europeană.

În România, Delgaz Grid va realiza investiții în toate cele șase județe în care operează rețeaua de distribuție a energiei electrice: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Proiectele vizează modernizarea, automatizarea și digitalizarea infrastructurii energetice.