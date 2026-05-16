Un număr de 4.682.638 de pensionari era înregistrat în aprilie 2026, cu 1.836 mai puţini comparativ cu luna precedentă, potrivit CNPP.

Pensia medie a fost de 2.783 de lei. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la aproape 13,032 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 519.153 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 715 lei. Numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.781.627 de persoane, din care 2.157.235 femei, în timp ce pensia medie era de 3.114 de lei.

Pensie anticipată au primit un număr de 62.287 de persoane (2.489 de lei pensie medie) şi pensie de invaliditate 391.661 de persoane (pensie medie de 1.084 lei), dintre care 45.974 de persoane pentru gradul I de invaliditate (947 lei pensie medie).

Pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 446.972 persoane (1.510 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 91 de pensionari (540 de lei, în medie).

Un număr de 4.684.474 de pensionari era înregistrat în martie 2026, cu 3.618 mai puţini comparativ cu luna precedentă, conform sursei citate anterior.

Pensia medie a fost de 2.782 de lei. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,032 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 522.613 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 716 lei. Numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.782.225 de persoane, din care 2.158.318 femei, în timp ce pensia medie era de 3.113 de lei.

Pensie anticipată au primit un număr de 63.236 de persoane (2.508 de lei pensie medie) şi pensie de invaliditate 392.458 de persoane (pensie medie de 1.086 lei), dintre care 45.936 de persoane pentru gradul I de invaliditate (949 lei pensie medie).

Un număr de 4.688.092 de pensionari era înregistrat în februarie 2026, cu 9.978 mai puţini comparativ cu luna precedentă.

Pensia medie a fost de 2.780 de lei. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,034 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 526.868 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 718 lei. Numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.783.636 de persoane, din care 2.160.004 femei, în timp ce pensia medie era de 3.111 de lei.

Pensie anticipată au primit un număr de 64.429 de persoane (2.530 de lei pensie medie) şi pensie de invaliditate 393.857 de persoane (pensie medie de 1.089 lei), dintre care 45.924 de persoane pentru gradul I de invaliditate (952 lei pensie medie).

Pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 446.078 persoane (1.506 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 92 pensionari (540 de lei, în medie).

Un număr de 4.698.070 de pensionari era înregistrat în ianuarie 2026, cu 1.489 mai puțini comparativ cu luna precedentă.

Pensia medie a fost de 2.779 de lei. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,055 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 531.259 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 720 lei. Numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.790.295 de persoane, din care 2.163.817 femei, în timp ce pensia medie era de 3.109 de lei.

Pensie anticipată au primit un număr de 65.384 de persoane (2.551 de lei pensie medie) și pensie de invaliditate 394.829 de persoane (pensie medie de 1.094 lei), dintre care 45.956 de persoane pentru gradul I de invaliditate (955 lei pensie medie).

Pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 447.469 persoane (1.502 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 93 pensionari.