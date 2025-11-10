Președintele Nicușor Dan a afirmat că oferirea Patronajului conferinței reprezintă o onoare și un prilej important de dialog, evidențiind totodată soliditatea parteneriatului economic dintre România și Germania. El a subliniat că Germania rămâne cel mai mare investitor străin în țara noastră, cu investiții ce depășesc 17 miliarde de euro și peste 235.000 de români angajați în companii germane.

Șeful statului a vorbit despre necesitatea accelerării industriei europene de apărare, într-un context geopolitic marcat de tensiuni și nevoi strategice crescute. România, a spus el, poate transforma această provocare într-o „oportunitate majoră”, prin atragerea de investiții și consolidarea cooperării industriale.

Nicușor Dan a dat exemplul investiției companiei Rheinmetall în noua fabrică de pulberi din România, subliniind potențialul acesteia de a genera un lanț local de aprovizionare și transfer de tehnologie.

„Fabrica de pulberi este o investiție, dar această investiție va avea nevoie de lanțuri de aprovizionare care vor fi locale. Nu vorbim de relocare, vorbim de construirea comună de capabilități. Cred că România are toate datele de a deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare. Are o tradiție. Asta înseamnă că există oameni, chiar dacă companiile noastre care vin dintr-o epocă în care România producea și exporta mult, totuși aceste companii au oameni care au încă o expertiză care poate să fie folosită. Aici 235.000 de oameni dovedesc că în România avem oameni calificați”, a punctat președintele.

Liderul de la Cotroceni a arătat că România dispune de tradiție industrială, forță de muncă calificată, progres tehnologic și o bază solidă de expertiză derivată din industria auto, care poate fi adaptată cerințelor din domeniul apărării.

De asemenea, infrastructura industrială existentă oferă un avantaj competitiv, permițând dezvoltarea rapidă a unor noi facilități fără costurile asociate construcției de la zero.

„Avem o oportunitate de colaborare, iar know-how-ul, investițiile și o abordare nouă pot revitaliza rapid industria românească de apărare. Iar banii există, prin programul SAFE și cele ce vor urma”, a mai declarat Nicușor Dan.

Conferința organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) a reunit reprezentanți ai guvernelor, ai companiilor din domeniul apărării și ai mediului academic.

Scopul principal al evenimentului a fost identificarea de parteneriate strategice și stimularea investițiilor bilaterale în contextul noilor programe de finanțare europene dedicate securității și apărării.

Potrivit declarațiilor oficiale, România își propune să devină un actor-cheie în lanțurile europene de producție militară, valorificând experiența industrială locală și resursele de finanțare oferite de Uniunea Europeană.