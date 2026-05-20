Fanii europeni ai vehiculelor utilitare de mari dimensiuni au, în sfârșit, un motiv real de bucurie. Legendarul pick-up Ford F-150, cel mai vândut model din Statele Unite ale Americii, va fi distribuit în mod oficial pe bătrânul continent.

Până acum, pasionații care își doreau un astfel de monstru pe roți erau obligați să parcurgă un proces birocratic extrem de anevoios și costisitor pentru a importa vehiculul pe cont propriu direct din America de Nord. Din acest motiv, prezența unui F-150 pe șoselele europene era o raritate absolută.

În paralel, constructorul american nu uită nici de segmentul mașinilor compacte, pregătind o surpriză de proporții pentru nostalgicii modelului Fiesta, retras recent din producție. Strategia Ford pentru Europa devine astfel una duală: pe de o parte, aduce forța brută americană nemodificată, iar pe de altă parte, pariază pe electrificarea agilă inspirată din lumea raliurilor.

O companie specializată, numită Hedin US Motor, va aduce oficial legendarul pick-up în anumite țări de pe piața europeană. Această operațiune nu este o inițiativă independentă, ci un canal de distribuție oficial, dezvoltat în strânsă legătură și colaborare cu managementul Ford.

În funcție de reglementările specifice fiecărei țări, clienții europeni vor avea în curând acces direct la una dintre cele mai bune și mai apreciate camionete realizate vreodată în istoria industriei auto.

Această decizie curajoasă a fost stimulată parțial și de succesul comercial neșteptat al modelului concurent Ram Rampage. Acesta din urmă s-a vândut extrem de bine în afara Statelor Unite, deși are dimensiuni considerabil mai reduse decât F-150.

Succesul competitorilor a demonstrat că în Europa există o foame reală pentru stilul și utilitatea pick-up-urilor americane. Pentru cei care așteptau însă un F-150 pur-sânge, veștile sunt chiar mai bune decât se anticipa inițial, în special în ceea ce privește motorizarea aleasă pentru debut.

Contrar tuturor curentelor actuale axate pe hibridizare și electrificare completă, Ford aduce în Europa versiunea de echipare XLT, propulsată de masivul motor aspirat Coyote V8 de 5.0 litri. Într-o lume auto aflată într-o continuă incertitudine cu privire la direcția ecologică a viitorului, această decizie reprezintă o adevărată declarație de independență tehnică.

Motorul livrează nu mai puțin de 406 cai putere și un cuplu impresionant de aproximativ 556 Nm, performanțe la care mulți șoferi europeni nici nu îndrăzneau să spere prin canalele oficiale de vânzare.

Din punct de vedere tehnic, echiparea XLT este poziționată la mijlocul gamei americane, între versiunile STX și Lariat, dar în Europa ea va reprezenta punctul de intrare în gamă. Puterea este gestionată printr-o transmisie automată modernă cu 10 trepte, iar sistemul de tracțiune integrală (4×4) este oferit ca dotare standard.

Cu o capacitate de remorcare de aproape 3,5 tone și o benă gigantică, camioneta va putea îndeplini fără efort orice sarcină, de la tractarea platformelor auto până la cea a ambarcațiunilor de agrement.

Totuși, statutul mașinii va fi diferit pe cele două continente. În timp ce în SUA este un vehicul de lucru accesibil, în Europa va deveni un simbol al statutului social. Prețul de pornire estimat la circa 76.500 de euro este aproape dublu față de cel de pe piața americană, unde modelul XLT costă aproximativ 44.700 de dolari. Rămâne de văzut cum se va adapta acest gigant pe drumurile înguste ale continentului, unde are deja un rival intern: Ford Ranger, o variantă mai compactă și disponibilă inclusiv în versiune hibridă plug-in.

În timp ce F-150 va domina segmentul vehiculelor mari, Ford pregătește o mutare strategică și la celălalt capăt al spectrului auto. Deși modele celebre precum Mustang sau Explorer au primit deja versiuni electrice, mașinile de oraș ale mărcii păreau condamnate la dispariție după eliminarea modelului Fiesta.

Conform unei declarații oficiale oferite publicației Top Gear, numele Fiesta va reveni la viață pe o mașină complet electrică înainte de sfârșitul anului 2029.

Oficialii Ford promit că viitorul hatchback electric va fi construit având la bază o „inginerie extrasă din raliuri”, oferind capabilități specifice mașinilor de curse adaptate pentru drumurile publice. Fanii se pot aștepta deja la dinamica de condus inconfundabilă a mărcii și chiar la versiuni de performanță sportivă de tip ST sau RS.

Pentru a reduce costurile de dezvoltare care s-ar fi ridicat la miliarde de dolari, Ford va folosi platforma tehnică AmpR Small de la Renault, utilizată deja pentru modele precum Renault 5, Alpine A290 și viitoarea generație Nissan Micra.

Acest parteneriat inteligent va permite constructorului american să revină rapid și eficient pe piața extrem de competitivă a subcompactelor europene.