Air China intră pe piața din România. Compania lansează primul zbor direct Beijing – București
SURSA FOTO: Dreamstime - Air China
România va avea, din această toamnă, prima legătură aeriană regulată de pasageri cu China operată de Air China. Compania va introduce și o rută între București și Zagreb, iar biletele vor fi disponibile în curând.
Air China va opera trei zboruri pe săptămână între Beijing și București
Compania aeriană Air China va inaugura pe 4 septembrie 2026 prima rută regulată de pasageri dintre Beijing și București.
Zborurile vor fi operate între aeroportul Beijing Capital și aeroportul internațional „Henri Coandă” din Otopeni, folosind aeronave Airbus A330-200.
Cursele vor avea loc de trei ori pe săptămână, în fiecare luni, miercuri și vineri, potrivit Boarding Pass.
În funcție de configurația aeronavei, avioanele Airbus A330-200 din flota Air China pot transporta între 219 și 283 de pasageri, în clasele business și economică.
Durata estimată a unui zbor între cele două capitale va fi de aproximativ 10 ore și 30 de minute.
Compania va opera și zboruri între București și Zagreb
Pe lângă noua conexiune cu Beijingul, Air China va introduce și zboruri între București și Zagreb.
Și această rută va fi operată cu aeronave Airbus A330-200, iar durata zborului va fi de aproximativ o oră și 10 minute.
Compania va comercializa bilete inclusiv pentru segmentul București – Zagreb și retur, fără ca pasagerii să fie obligați să continue călătoria spre sau dinspre China.
Astfel, noua rută va putea fi utilizată și de cei care călătoresc exclusiv între România și Croația.
România va avea a doua rută regulată lung-curier de pasageri
Biletele pentru ruta Beijing – București – Zagreb – București – Beijing urmează să fie puse în vânzare pe site-ul Air China în perioada următoare.
Lansarea noii conexiuni reprezintă un moment important pentru transportul aerian din România.
În prezent, singurele zboruri directe dintre România și China sunt cele cargo operate de compania românească Romcargo Airlines pe ruta București – Urumqi.
De asemenea, ruta Beijing – București devine a doua conexiune regulată lung-curier de pasageri operată din România, după cea dintre București și aeroportul John F. Kennedy din New York, asigurată de compania HiSky.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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