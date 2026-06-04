România primește un semnal de alarmă din partea Erste Bank. Radu Georgescu: Consumul populației a înregistrat cea mai mare scădere din ultimii 15 ani

Economistul Radu Georgescu a atras atenția asupra unor date economice prezentate în raportul zilnic al Erste Bank, susținând că indicatorii publicați pentru România transmit semnale îngrijorătoare privind starea economiei și percepția populației asupra evoluției acesteia.

Potrivit mesajului publicat de acesta pe Facebook, principalul subiect al raportului transmis de Erste Bank a fost România. Georgescu a precizat că a consultat documentul în dimineața zilei respective și a remarcat imediat concluziile referitoare la evoluția consumului și la nivelul de încredere al populației în economie.

Unul dintre cele mai importante semnale evidențiate în raport este legat de consumul populației. Conform datelor analizate de Erste Bank, consumul din luna aprilie 2026 a înregistrat o scădere accelerată. Mai mult, instituția bancară consideră că este cea mai mare reducere a consumului din ultimii 15 ani.

Analiza arată că o diminuare de asemenea amploare nu a mai fost observată din perioada 2010-2011, când economia era afectată de consecințele crizei financiare globale. În acei ani, consumul populației s-a contractat puternic pe fondul incertitudinilor economice și al măsurilor de austeritate adoptate în mai multe state europene.

„În fiecare dimineață primesc raportul zilnic de la Erste Bank. Azi l-am deschis cu cafeaua în mână. Subiectul numărul 1: România. Am pus cafeaua jos. Iti spun mai jos ce spun cei de la Erste Bank despre Romania 1 Consumul populației din aprilie 2026 a scăzut accelerat Este cea mai mare scadere a consumului din ultimii 15 ani. Ultima dată când consumul a scăzut atât de mult și atât de lung era 2010-2011 — în plin haos post-criză financiară globală”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Un al doilea indicator care ridică semne de întrebare este cel referitor la încrederea populației în economie. Potrivit datelor prezentate de Erste Bank, acest indicator a ajuns la minus 34,9 puncte, nivel descris de Radu Georgescu drept un record negativ.

Economistul a subliniat că ultima dată când indicatorul de încredere a coborât la un nivel comparabil a fost în anul 2010. În opinia sa, concluzia care poate fi desprinsă din analiza Erste Bank este că populația percepe situația economică într-un mod asemănător cu cel întâlnit în perioade de criză economică severă.

„2 Încrederea populației în economie, record negativ minius 34,9 Minus treizeci și patru virgulă nouă. Ultima dată când indicatorul a fost atât de jos a fost în 2010. Adică Erste Bank ne spune, politicos și în termeni tehnici, că românii simt exact ce simt oamenii într-o criză economică profundă”, a mai scris economistul.

Georgescu consideră că românii nu mai privesc o eventuală criză ca pe un risc viitor, ci ca pe o realitate pe care o resimt deja în viața de zi cu zi. El interpretează nivelul foarte scăzut al încrederii și reducerea accentuată a consumului ca dovezi ale unei stări de nesiguranță economică existente în rândul populației.

În același timp, economistul observă că aceste date economice nu se află în centrul atenției publice. Potrivit acestuia, în România discuțiile sunt dominate de alte teme, în special de procesul de desemnare și votare a noului prim-ministru.

Radu Georgescu a declarat că nu știe cine va ocupa funcția de șef al Guvernului, însă a afirmat că speră ca persoana care va accepta această responsabilitate să fie conștientă de datele economice prezentate de Erste Bank. În opinia sa, contextul economic actual al României face ca preluarea unei astfel de funcții să necesite fie mult curaj, fie un grad ridicat de optimism.

„Romanii nu anticipează o criză. O simt deja. 3 Între timp, în România… In Romania nu vorbeste nimeni despre aceste date economice. În România, subiectele zilei sunt complet altele. Se așteaptă votarea noului prim-ministru. Habar nu am cine va fi Dar sper că nu s-a uitat pe datele publicate azi de Erste Bank. Pentru că trebuie să ai mult curaj — sau mult optimism — să accepți această poziție în situația economică actuală a României. Concluzii Dați scroll mai departe. Nu este nimic interesant aici. Sunt doar informații despre economie. Despre consumul care scade accelerat. Despre încrederea populației la minimul ultimilor 15 ani. Despre rapoarte ale băncilor europene care pun România pe primul loc — dar nu din motive bune”, a conchis economistul.

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