Chiriile au urmat același trend, crescând constant. În același timp, piața creditelor ipotecare rămâne dinamică, cu peste 92.000 de credite acordate în 2025, semnalând o cerere în continuă creștere. Dobânzile medii pentru creditele ipotecare au scăzut ușor în 2026, situându-se sub 5,6%, ceea ce face ca rata lunară să fie uneori comparabilă cu chiria.

Comparând costurile, pentru un apartament cu două camere în București, chiria medie se situează în jurul valorii de 2.500-3.000 de lei lunar. În același context, rata lunară a unui credit ipotecar poate fi egală sau chiar mai mică decât chiria, dacă beneficiarul dispune de un avans suficient și dobânzi competitive.

În unele simulări, la un credit pe 25-30 de ani, cu un avans rezonabil, românii pot achiziționa o locuință și plăti rate lunare similare chiriei, ajungând la finalul perioadei să dețină un activ propriu. Aceasta face ca, pe termen lung, achiziția prin credit să fie mai rentabilă pentru cei care pot susține angajamentul financiar.

Achiziția prin credit ipotecar aduce, pe de o parte, stabilitate și libertate de personalizare a locuinței, fiind o investiție care poate crește în valoare. Pe de altă parte, presupune un angajament pe termen lung și un avans inițial semnificativ, de obicei între 15 și 25% din valoarea locuinței, precum și costuri suplimentare pentru taxe notariale, asigurări și întreținere. Pentru tineri sau cupluri care își doresc stabilitate și au economii suficiente pentru avans, creditul ipotecar sau programele guvernamentale precum Noua Casă pot fi opțiuni avantajoase pe termen lung.

În schimb, închirierea oferă flexibilitate maximă și libertate, fără datoria pe termen lung a unui credit și fără nevoia de avans inițial mare. Este o soluție potrivită pentru persoanele care nu sunt sigure unde vor locui pe termen lung sau nu pot susține costurile inițiale ale unui credit. Totuși, chiria nu se transformă într-un activ propriu, iar riscul creșterii prețului și instabilitatea datorată schimbărilor proprietarului pot fi dezavantaje semnificative pe termen lung.

Astfel, în orașele mari ale României, unde prețurile locuințelor sunt ridicate dar și chiriile au ajuns la niveluri semnificative, creditul ipotecar tinde să fie mai avantajos pe termen lung, dacă există resursele financiare necesare și dobânzi competitive.

În orașele medii sau pentru persoanele fără economii pentru avans, închirierea rămâne o soluție flexibilă și confortabilă. Alegerea finală depinde foarte mult de situația personală, de stabilitatea veniturilor și de planurile de viitor, dar și de toleranța la risc pe care o are fiecare.